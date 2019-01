Selnæs, soleil vert

Meilleur passeur du club du Forez en championnat cette saison, le milieu norvégien éclaire l'entrejeu stéphanois. Normal pour un type qui enquille depuis plusieurs mois les matchs de patron, pilote les cris de guerre d'après-match et file une bonne vieille bromance sur le pré avec Yann M'Vila.



Saint-Etienne Lyon Ligue 1

Faux timide

Sans alcool, la fête est plus folle

Vidéo

Bon pied, bon œil

Par Adrien Candau

Tous propos issus de Josimar et Canal +

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En voilà un drôle d'astre. Le genre d'étoile pâle loin de flamber comme une supernova, mais autour de laquelle le jeu de Saint-Étienne a bien fini par graviter. Pas d'éruption solaire en vue de la surface de l'étoile Selnæs. La gueule est passe-partout, le physique aussi, le style de jeu pas tape-à-l’œil. Pour brûler dans le feu du Norvégien, il faut creuser encore. Ne surtout pas s’arrêter aux apparences. S'enfoncer un peu plus dans les méandres de sa caboche, pour découvrir sa petite galaxie à lui.Voilà près de trois ans que le Norvégien traîne son mètre 87 dans le Forez. Après des débuts mitigés sous Christophe Galtier , il a pris une nouvelle dimension avec Jean-Louis Gasset . Peut-être le temps de briser la glace. Débarqué à l'ASSE après quatre saisons du côté de Rosenborg, le joueur de 24 ans se définit lui-même comme «» . Grave erreur.Car il y a de la passion chez ce garçon-là. 8 octobre 2016 : après la défaite de la sélection norvégienne contre l'Azerbaïdjan à Bakou (1-0), Ole balance quelques douceurs à un juge de touche dont il a moyennement apprécié la prestation. Un écart qui lui vaudra onze mois de suspension : «"Vous les arbitres, vous avez sifflé pour n'importe quoi. Vous êtes des putains de mauvais." »Rangez vos discours prémâchés, le numéro 17 des Verts a de la fraîcheur sur la langue. La marque d'un type qui n'a jamais cherché à faire comme tout le monde : «(une tradition norvégienne où les néo-étudiants fêtent la fin de leurs années lycée, N.D.L.R.)Pas besoin de boire pour laisser sortir la bête, Ole est du genre naturellement agressif sur le pré. Rarement dangereux, mais souvent rageur et parfois en retard. Cette saison, il s'est déjà chopé six jaunes. Ce qui en fait le second Stéphanois le plus averti en Ligue 1, après Khazri. Une question de principe : «» En revanche, Selnæs aime beaucoup s'éclaircir le gosier après les matchs, où c'est lui qui pilote le chant de la victoire gueulé par les Verts dans le vestiaire : «, pose Loïc Perrin Enfin bien dans ses pompes en France après des débuts difficiles sur le plan personnel et sportif – il a même un temps logé chez son compatriote et ami Alexander Søderlund après avoir été victime d'un cambriolage en octobre 2016 –, le joueur a véritablement passé un palier depuis quelques mois. Et l'arrivée de son binôme du milieu de terrain à l'ASSE en janvier 2018, Yann M'Vila , n'y est certainement pas étrangère. Quand Christophe Galtier avait souvent confiné Selnæs à un rôle de sentinelle, Gasset a profité de la venue de l'international français pour l'associer au Norvégien devant la défense de son 3-5-2. Bilan : le volume de jeu de l'ancien Rennais libère l'ex de Rosenborg, lui permettant d'évoluer un cran plus haut et d'être plus décisif (en témoignent ses cinq services décisifs en Ligue 1, qui font de lui le meilleur passeur des Verts en championnat)., confirme M'Vila.» Voilà désormais le Norvégien capable de démontrer qu'il fait partie de ces milieux ayant un petit truc en plus. Dans la compréhension comme dans la construction du jeu. Selnæs joue sobrement, mais il voit plus vite. Il a l’œil. L'instinct. «» Pour l'heure, Ole Selnæs et son football ne se sont sans doute jamais aussi bien sentis dans le Forez. Ne leur reste plus qu'à confirmer, notamment face à l'OL ce dimanche soir, qu'ils sont bien partis pour éclairer le jeu de la planète verte pour encore de nombreux mois.