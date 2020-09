Sélections nationales, la vie sans les matchs

Depuis le mois de mars, les sélections nationales sont à l’arrêt à cause de l’épidémie de Covid-19. Hormis les européennes, autorisées à jouer en septembre par la FIFA. Ailleurs, on tue le temps comme on peut : les sélectionneurs continuent de travailler à distance, en attendant de retrouver les terrains en octobre pour certains... si tout va bien.

Par Alexis Billebault

Depuis Ouagadougou, le sélectionneur du Burkina Faso Kamou Malo résume le sentiment quasi général ressenti par une grosse centaine de ses condisciples, exceptés les Européens, seuls concernés par la première date FIFA de la saison avec la Ligue des nations. Ailleurs, pas de qualification pour la Coupe du monde 2022 comme cela était prévu en Asie et en Amérique du Sud pour la CAN en Afrique ou de Ligue des nations dans la zone CONCACAF.Malo, comme tant d’autres, compte les jours en espérant que la situation sanitaire permettra aux autres confédérations de sortir de ce sommeil :Privés de match et pendant plusieurs mois de la possibilité de suivre les joueurs dans leurs championnats respectifs, les sélectionneurs ont appris à s’organiser autrement en s’efforçant de maintenir le lien avec leur staff et leurs internationaux., intervient Nourredine Ould Ali, le sélectionneur franco-algérien de la Palestine engagée dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022 et dont le match amical prévu en Irak le 14 septembre a finalement été annulé pour cause de Covid-19. La dernière fois qu’Ould Ali – qui vit à Marseille – a vu ses joueurs, c’était en janvier dernier lors d’un tournoi international remporté par son équipe au Bangladesh., note Ali. Cela l'a obligé à jouer les psys pour réconforter des footballeurs en galère, comme l’a fait le Français et sélectionneur du Tchad Emmanuel Trégoat :Il y a l’aspect psychologique, évidemment primordial quand, pendant des mois, les joueurs sont privés de leur passion et de leurs habitudes., intervient Stéphane Auvray, le sélectionneur de Saint-Martin.Et de continuer :Maintenir le lien au sein d'un groupe d’internationaux dispersés un peu partout dans le monde a donc constitué un des socles du travail à distance fourni par les sélectionneurs. Comme bouffer de la vidéo et des statistiques a ses limites, certains ont cherché à innover. Emmanuel Trégoat, par exemple, a organisé des quizTrégoat a également pu organiser un stage de quatre jours à Lille, au mois de juillet dernier. Mais uniquement avec des joueurs évoluant en France, en Belgique et au Luxembourg :Comme les autres techniciens, il espère prochainement pouvoir reprendre une vie professionnelle un peu plus conforme à ce qu’il a connu avant le mois de mars., récite Trégoat. Pour la Palestine, il faudra encore patienter, les quatre rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde 2020 prévues en octobre et novembre ayant été reportées au mois de mars prochain., nuance Ould Ali. Le coach des Chevaliers va sans doute devoir trouver d’autres idées, d’ici là...