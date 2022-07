Seko Fofana de retour avec la sélection ivoirienne

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cet Ivoirien a la cote.Capitaine exemplaire du RC Lens et membre de l’équipe type de l’année en Ligue 1, Seko Fofana avait décidé l’hiver dernier de ne pas jouer la CAN avec la Côte d’Ivoire pour se consacrer sur sa saison avec les Sang et Or. Une compétition durant laquelle les compatriotes du numéro huit se sont inclinés en huitièmes de finale face à l’Égypte. La dernière apparition du poumon de l’entrejeu lensois avec les Éléphants remonte au 19 novembre 2019 et une défaite face à l’Éthiopie. Le milieu de terrain, courtisé par le Paris Saint-Germain, va mettre fin à ses trois ans de désert international. Il s’est laissé convaincre par le discours de son nouveau sélectionneur Jean-Louis Gasset, venu spécialement pour lui à Rodez, où il est en stage avec Lens. Son retour en équipe nationale sera effectif en septembre prochain pour les troisième et quatrième journées de qualifications pour la CAN 2023.Ça devient à la mode de choisir ses matchs avec la sélection.