Seedorf réduit son groupe à 23 joueurs pour la CAN, Aboubakar écarté

Cette fois, c'est la bonne.Après avoir indiqué à six joueurs, dont Paul-Georges Ntep, qu'ils étaient priés de quitter le groupe, Clarence Seedorf a enfin choisi de réduire son groupe à 23 hommes en montrant la porte à six nouveaux joueurs. L'attaquant de Porto, Vincent Aboubakar, buteur il y a deux ans lors de la finale remportée par le Cameroun, fait partie des derniers évincés par le sélectionneur.En revanche, André Onana (Ajax), Karl Toko-Ekambi (Villareal), Clinton Njie (Marseille) et bien sûr Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG) seront de la partie pour aider les Lions indomptables à conserver leur couronne.Clarence a maintenant les idées plus claires.