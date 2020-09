Mais bon sang, que se passe-t-il au CS Sedan-Ardennes ?

Tout ne s'est pas passé comme prévu depuis la reprise du club de Sedan par les frères Marc et Gilles Dubois, en 2013 à la suite de la liquidation. Le second nommé et benjamin, las des choix de son frère et mis à la porte par ce dernier, a pris ses cliques et ses claques quatre ans plus tard, et une guéguerre fraternelle a débuté. L'affaire a même pris une dimension inattendue le mois dernier, avec pour finir la publication d'un communiqué lunaire où l'aîné, président encore en place, règle ses comptes familiaux en public. Il est temps de se poser cette question : il se passe quoi, au CS Sedan-Ardennes ?

[COMMUNIQUE OFFICIEL]Le président du CSSA, Marc Dubois, s'exprime face aux récentes déclarations parues dans la presse➡️ https://t.co/ljIpH5rlFV pic.twitter.com/sh13ZlpwIt — CSSA (@_CSSA) August 11, 2020

The Dubois Brothers

« Gilles a une sensibilité football que Marc n'a pas. »

Devant les prud'hommes en 2016

Les co-président du @_CSSA Marc et Gilles Dubois officialisent l'entrée du Prince Saoudien Fahad au capital de Sedan pic.twitter.com/X41siImTno — Florent Boutet (@Florent_Boutet) January 2, 2016

Le logo qui fait déborder le vase

« C'est un très bon entrepreneur, un très bon businessman, mais ce n'est pas un président de football. »

Depuis le décès prématuré de Jahseh Onfroy, plus connu sous le ténébreux blase XXXTentacion, nombreux sont ceux qui font perdurer sa mémoire et son travail. Oui, même au milieu des Ardennes, on n'a pas oublié le petit prince du rap émo. Pour ceux qui en doutaient, Marc Dubois l'a rappelé il y a un mois sur le site de son club, le CSSA, en reprenant une phrase qui tourne sur tout site de citation qui se respecte et que l'on attribue àVoilà comment le président du club a conclu avec panache son communiqué, le 11 août dernier. Une publication inouïe, sobrement intitulée, dans laquelle il incendie tout bonnement son petit frère Gilles, ex-directeur délégué à ses côtés entre 2013 et 2017 après la liquidation judiciaire de l'écurie ardennaise et la reprise par la fratrie.Morceaux choisis :[...][...][...]Comment en est-on arrivé là ? Il faut dire que Gilles, peu à peu entré en guerre contre son frère depuis son départ du club en octobre 2017 à la suite d'et des mois voire des années de désaccord, n'y était pas allé de main morte ces derniers temps, notamment chez foot-national.com Depuis ce coup de sang et le communiqué du club qui a suivi, chaque camp préfère rester muet.Les deux frères, séparées par huit années et une sœur née au milieu, se revendiquent chacun, et s’ils ont posé la seule et unique candidature à la reprise du CSSA en 2013, c’est. Mais en réalité, ils n'ont pourtant pas grand-chose en commun, et les ponts ont réellement été coupés :, expliquait Gilles en mai dernier dans les colonnes de. Marc Dubois, l'entrepreneur local dirigeant du groupe Aplus (tourisme/bien-être, maisons de retraite, etc.), est à la tête de l'institution depuis sept ans maintenant et injecte les fonds avec l'espoir de rendre au CSSA ses lettre de noblesse. Yasser Baldé, qui tenait la défense des Ardennais la saison dernière avant de filer à Cholet, le décrit commeGilles, ex-footeux qui a brièvement porté les couleurs du club à la fin des années 1970 au moment où celui-ci était redevenu amateur, était celui qui pilotait le CSSA au quotidien lorsqu'il était encore en poste, alors que Marc ne pointait le bout de son nez qu’à l’occasion, rapportent plusieurs témoignages. Et il n'a semble-t-il jamais vraiment eu la même vision des choses que son frérot., témoigne Olivier Miannay, ex-directeur sportif adjoint qui a mis les voilesDésormais au Puy Foot 43, Miannay lui en veut encore d'avoiren faisant le grand ménage alors que les résultats étaient là (montée de CFA2 à National lors des deux premières saisons). Le mirage saoudien, qui a fait pschit il y a quatre ans , a effectivement laissé des séquelles et n’a fait qu’aggraver le bilan du président Dubois., déplore Jacky Le Bihan, responsable de la formation de Sedan pendant trois annéesCela ne fait plus de doute : tout ça devrait donc se terminer devant les tribunaux. Marc D. a l'habitude : plusieurs anciens salariés ont intenté des actions prudhommales contre lui, en 2016. Certaines ont duré plusieurs années, et le président a tout perdu, assure une source anonyme. Ce n'est pas un hasard si Gilles Dubois, depuis trois ans maintenant, reproche à son homologue d'avoir tué l'identité du CSSA en mettant à la porte tous les locaux qu'il comptait. Juste après son éviction, il s'expliquait sur Facebook :Aujourd'hui loin de Sedan, Pierre Mbappé - oncle de - ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet.À l'heure actuelle, c'est un certain Julien Fernandez qui officie en tant que directeur sportif au CSSA. Et il est également visé par les attaques de Gilles D. Reconverti ambassadeur du sport chez Ardennes Métropole et notamment en charge de la gestion du stade Louis-Dugauguez, l'ex-portier emblématique des Sangliers Patrick Regnault ne s'éternise pas sur le sujet Fernandez :Tête très connue du côté de Dugauguez, Habib Bellaïd est pourtantet s’est ainsi retrouvé au placard la saison dernière, lors de sa dernière année de contrat. Alors forcément, lui aussi se montre acide avec l’actuelle direction :Il est vrai que Sedan ne ménage pas ses supporters : en plus d’avoir scandalisé les Ardennes - et pas que - en dévoilant fin juin un nouveau logo incongru , d’avoir manqué la montée en troisième division ( dans des conditions ahurissantes , il est vrai) pour la troisième année consécutive et d’avoir nommé un sixième entraîneur en sept ans, l’institution CSSA déballe maintenant sur la place publique la guerre fratricide qui la gangrène et, par conséquent, les soucis de gestion qui persistent en son sein.: peut-être que si XXXTentacion avait été l'auteur de ce proverbe, nous n'en serions pas là.