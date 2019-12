Sedan, Sangliers propres

Redescendu en National 2 à l'intersaion 2017 alors qu'il visait un retour dans le monde pro, Sedan vit un début de saison stratosphérique : 100% de victoires et aucun but encaissé. Après des galères à répétition, l'OVNI ardennais rattrape le temps perdu, et nul ne sait où il compte s'arrêter.

« On s’interdit de prendre un but »

Peaky Blinders et canoë dans la Meuse

« J’ai envie de tuer le game »

L’AS Prix-lès-Mézières vit de belles heures. Pensionnaire de cinquième division et représentante d’une petite bourgade de 1300 habitants cramponnée à Charleville-Mézières, elle disputera le 5 janvier prochain les 32de finale de la Coupe de France, et a toutes ses chances d’accéder au tour suivant. Un exploit ? Pas autant que celui réalisé par les Vert et Noir en début de parcours, plus précisément à la mi-octobre au cinquième tour. Ce jour-là, sur corner, le défenseur Damien Dufour a réalisé quelque chose de très spécial : il a marqué un but à son ancien club, le CS Sedan-Ardennes, et le prestigieux voisin s’est incliné (0-1). Ce n’est pas compliqué : c’est tout simplement le seul pion qu’ont encaissé les Sangliers depuis le début de la saison. Fou.Depuis août et le coup d’envoi du nouvel exercice dans le groupe A de National 2, les matchs passent et se ressemblent : Sedan gagne, et ses filets ne tremblent jamais. Véritables phénomènes, les ouailles de Sébastien Tambouret en sont à 13 succès pour autant de, redonnant un peu de ses lettres de noblesse à un club mythique des années 2000 qui a sombré . Évidemment, personne ne fait quelque chose de comparable en Europe, toutes divisions confondues. Une solidité qui s’est forgée progressivement : «, témoigne Yasser Baldé, défenseur formé à l’AJ Auxerre et qui forme la charnière centrale avec Bissenty MendyIl existe bien une faille, celle que le milieu de Belfort Ludovic Saline avait trouvé en marquant sur coup franc lors de l’ultime journée la saison dernière. D'ailleurs, les quelques rares buts mangés en amicaux l'ont aussi été sur coup de pied arrêté. Mais en championnat, plus rien ne passe : «, analyse Saline» Damien Dufour, qui a lui affronté une équipe remaniée - le gardien remplaçant était aligné - et peut-être un poil dissipée en Coupe, a tout de même pu mesurer la qualité de ce groupe, surtout à Louis-Dugauguez : «» Pour le portier Geoffrey Lambet, c'est un vrai conte de fée : «Pour comprendre les origines de cette incroyable série et de cette force collective, il faut remonter aux beaux jours. Au 1juillet, plus précisément, date de reprise de l’entraînement pour le groupe mené par Sébastien Tambouret. «» Toute la préparation ? Presque, même s'il est impossible de passer à côté de cette escapade d’une journée de l’autre côté de la frontière. Décisive, à en croire le coach : «» Résultat, la préparation se déroule sur les chapeaux de roues, et le CSSA montre les crocs à chaque match. Surtout, cet esprit de camaraderie continue de se forger sur et en dehors du pré. «, clame Yasser Baldé.Une unité qui s’est construite au fil des semaines, des victoires, mais aussi à travers des exercices originaux du staff sedanais. «, se marre Sébastien Tambouret(ce mardi, N.D.L.R.)run and bike» Sur le pré, aussi, cet esprit de famille permet au CSSA d’appréhender les temps faibles et de les renverser. Comme ce match face à l'Olympique Saint-Quentin, où depuis ses cages, Geoffrey Lambet a d'abord bien cru que la série s'arrêterait : «À force d’enchaîner les succès en championnat tout en restant invincible, le CSSA pose une question sans le vouloir au reste du groupe de National 2 : qui sera le premier à venir planter, voire même renverser le leader ardennais ? Personne ne cherche pour l’instant à y répondre, encore moins dans les rangs sedanais. Les leaders préfèrent insister sur l'engouement qu'engendre ce début de saison canon. «, déballe Yasser Baldé.» Geoffray Durbant, meilleur buteur du club avec 13 réalisations, passé par le Red Star et néo-international guadeloupéen, déroule à son tour : «» Un avis forcément partagé par son coach, natif du coin, qui préfère fermer les yeux sur la réussite de son canonnier, ainsi que sur la solidité hors du commun de son arrière-garde pour le moment : «(Rires.)Une technique de l’autruche qui aurait pourtant pu connaître une première faille, le 19 novembre dernier, après que Geoffrey Lambet a encaissé un but en match officiel avec sa sélection de Centrafrique face à la Mauritanie. «, reconnaît l’intéressé» Un rappel pour le portier qui compte une cinquantaine de matchs en Ligue 2, mais qui peut aussi compter sur des proches qui restent discrets sur le sujet : «» Rendez-vous samedi à Dugaugez, face à la réserve de Reims, pour voir si Sedan et sa harde de sangliers vont enfin réussir à être stoppés.