Sedan prend sa revanche face au Mans

Sedan 2-0 Le Mans

Sedan (4-3-3) : Lembet - Gassama, Carlier, Soukouna, Silva - Fadhloun, Pirès (Fleurier, 71e), Rogie (Maës, 65e) - Khous, Ramalingom (Abdeljelil, 82e), Gomel (Savane, 82e). Entraîneur : Olivier Saragaglia.



Le Mans (4-4-2) : Kocik - Nguinda, Smith, Derrien, Vargas-Rios - Cervantes (Vincent, 66e), Boubaya (Mohamed, 66e), E. Quarshie, Aïko (J. Quarshie, 66e) - Fadiga, Gnanduillet. Entraîneur : Réginald Ray.

RB

Les Sangliers avaient un compte à régler.Le 22 août dernier, Sedan avait bu la tasse au Mans (6-1) , ce qui avait donné le ton d’un début de saison particulièrement laborieux. Les Ardennais ont eu l’opportunité de prendre leur revanche sur les Sarthois ce lundi, et ils ne l’ont pas laissé passer (2-0). Beaucoup plus incisifs que leurs adversaires du soir, les hommes d’Olivier Saragaglia ont rapidement débloqué la situation. Benjamin Gomel a déboulé dans la surface mancelle, Jonas Smith l’a déséquilibré et Alexandre Ramalingom a, en toute sérénité, transformé le penalty. Idéalement lancés, les Sedanais n’ont pas tardé à enfoncer le clou. Vincent Pirès a dévié de la tête un très bon centre de Maxence Carlier et Nicolas Kocik, impuissant, a une nouvelle fois dû aller chercher le ballon au fond de ses filetsLe break était fait, et les Manceaux ont eu beau enfin se réveiller peu avant la fin du premier acte, ils n’ont jamais réussi à relancer la partie. La faute à un Geoffrey Lembet des grands soirs. Le gardien et capitaine des locaux a d’abord réalisé une parade exceptionnelle sur une frappe puissante à ras de terre de Noa Cervantes (39), avant de s’illustrer au cours de la deuxième période en remportant son duel face à Makan Aïko (60), en surgissant dans les pieds d’Alexandre Vincent (73) et en détournant une tête d’Armand Gnanduillet (80). Sedan, c’est vrai, n’a plus produit grand-chose après la pause, se contentant de procéder en contre. Mais qu’importe, car les trois points étaient bien au bout du chemin.Au coup d’envoi, les deux équipes étaient au coude-à-coude au classement. Désormais, le CSSA n'a plus que cinq longueurs de retard sur les deux premières places, alors que le MFC compte quatre points d’avance sur la zone rouge.