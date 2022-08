Coup de chaud sur les pelouses

Alors que les vagues de chaleur se succèdent sur le pays, les pelouses de l'élite du football - comme les autres d'ailleurs - tirent sérieusement la langue. Et si les arrêtés préfectoraux ou la prolifération de champignons rendent les billards soient jaunes, soit rêches, c'est un problème qui ne se résorbera pas du jour en lendemain. Surtout si ceux-ci seront toujours de plus en plus chauds...

« En temps normal, le substrat laisse passer l’eau plus facilement. Le seul souci, c’est qu’il garde toute l’humidité et quand il fait chaud, cela crée un bouillon de culture propice à l’arrivée de champignons. »

Champignons et tuyauterie

Stress et paille

En pleine #canicule et alors que #illeetvilaine est en alerte sécheresse le @staderennais arrose à 15h30 ses terrains de foot ! L'arrêté préfectoral interdit pourtant l'arrosage des terrains de sport en journée ! Quel "exemple" alors qu'un #incendies ravage les Monts d'Arrée! pic.twitter.com/qWn0pbY5pk — Eau et Rivières de Bretagne (@Eauetrivieres) July 19, 2022

« Si on était un peu moins regardant sur le côté esthétique, le cynodon pourrait se généraliser dans les stades à l’avenir car malgré sa couleur jaunie, la pelouse conserve sa qualité »

Ce vendredi 5 août, la Ligue 1 reprenait ses droits dans un contexte climatique particulier. L’Europe occidentale connaît une période de sécheresse et de fortes chaleurs continues et, à l’appel de la Première ministre Élisabeth Borne, une cellule interministérielle de crise a appelé à la responsabilité de chacun pour gérer les réserves d’eau. Ainsi, la LFP a logiquement suspendu ses championnats des pelouses pour l'élite et son antichambre. Une décision bienvenue au vu de l'état du terrain de Montpellier observé ce dimanche lors de la victoire des locaux contre Troyes (3-2).S'il n’a pas empêché Téji Savanier d'y aller de son doublé, le pré de la Mosson fait depuis quelques jours grise mine. Ou plutôt jaune mine. Comme en 2018, il a été attaqué par deux champignons aux noms charmants : un pyricularia et un curvularia. La faute non pas à la sécheresse mais bien au mercure qui s’excite., explique Bruno Fablet, le référent pelouse de la métropole de Montpellier, qui s’occupe de celle sur laquelle évolue le MHSC.Une situation loin d’être unique., rajoute Sébastien Cottat, responsable technique des pelouses pour l’entreprise Sparfel, qui fournit certains billards de Ligue 1.La semaine dernière, Troyes indiquait dans un communiqué que la pelouse du stade de l’Aube connaissait les mêmes difficultés :. Comme à Montpellier, l’enceinte des Troyens se trouve à proximité d’un cours d’eau, ce qui ne facilite pas la tâche des jardiniers. D’autant qu’il n’existe pas vraiment de solution miracle pour se débarrasser de ces mycoses de pelouses., développe Bruno Fablet.D’ailleurs, la plupart des pelouses saines sont en ce moment privées d’eau, elles aussi. Partout en France, les préfectures ont pris des arrêtés en raison de la sécheresse pour limiter son utilisation, notamment dans le cadre de l’arrosage des gazons de Ligue 1. Le Stade rennais s’était justement fait épingler mi-juillet par l’association Eau et Rivières de Bretagne pour avoir abreuvé ses terrains d’entraînements en plein après-midi., avait réagi un porte-parole du club contacté par la presse locale Les Bretons n’avaient en effet aucune dérogation malgré l’arrêté préfectoral en vigueur dans l’Ille-et-Vilaine. Pourtant, il n’est pas rare que les professionnels arrivent à en obtenir une., détaille Sébastien Cottat dont l’entreprise s’occupe de la pelouse au stade Francis-Le Blé.. En cas d’autorisation de contournement, les jardiniers doivent tout de même prendre des pincettes avec l’herbe., précise le spécialiste de chez Sparfel en rappelant que l’arrêté permet tout de même d’économiser une centaine de mètres cubes d’eau sur l’été.À Montpellier, lesde la ville ont déjà testé un nouveau type de pelouse dans l’antre du Montpellier Hérault Rugby, le champion du Top 14. Ils emploient plutôt du cynodon qui demande beaucoup moins d’eau et reste vert en été., regrette Thierry Guittet, directeur des sports de la métropole.. Reste que les jardiniers héraultais ont une réputation à défendre puisque depuis 2020, la Mosson a terminé successivement première et deuxième au classement des pelouses. À la Ligue et aux diffuseurs d’entendre cet argument et d'en tirer les conséquences pour faire face à la réalité écologique actuelle.