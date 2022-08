Sébastien Roudet signe en district dans la Creuse

Égalisation de Sochaux face au PSG (1-1). Sur une contre-attaque, Sébastien Roudet trompe Salvatore Sirigu d'une belle frappe croisée. — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2013

Ne cherchez plus le transfert phare de ce mercato estival. Haaland à Manchester City, Tchouaméni au Real Madrid ou Islam Slimani à Brest ? Du pipi de chat à côté de l’arrivée de Sébastien Roudet, 41 ans, à l’USS Mérinchal (D1, Creuse). Le 997e meilleur joueur de l’histoire de la Ligue 1 selon notre classement revient dans le département où il a touché ses premiers ballons et va jouer pour la première fois de sa carrière avec son frère cadet, Michaël. Il était ensuite devenu le meilleur joueur de l’histoire de Châteauroux avant de passer par Nice, Valenciennes, Lens et Sochaux pour un total de 625 matchs pros, Ligue 1 et Ligue 2 confondues.Le milieu de terrain se souvient sûrement de sa finale de Coupe de France perdue face au PSG en 2004. Ce dimanche, c'est au premier tout qu'il va y entrer, face à la terrible AS Saint Martial de Gimel (Corrèze).Sur une pelouse encore plus abîmée que celle de Lorient. Ou pas.