Sébastien Joseph : « Les Bleues ont un peu trop géré en seconde période »

En écrasant la Corée du Sud (4-0) vendredi à l'occasion du match d'ouverture de son Mondial à domicile, l'équipe de France féminine a frappé fort d'entrée. Sébastien Joseph, entraîneur de l'ASJ Soyaux (D1 féminine) et consultant des Bleues pour So Foot pendant le Mondial, décrypte la première sortie réussie des femmes de Corinne Diacre.

Propos recueillis par Douglas de Graaf

Effectivement, elles ont été tout de suite dans le rythme, dans l'intensité, dans la combativité... On a beau travailler beaucoup de choses au niveau de l'aspect mental et de la gestion des émotions, ça n'a rien à voir avec un match de préparation ou un entraînement. Mais il s'agissait ici d'émotions positives, on était dans l'envie d'y être. Il y avait du stress, mais du bon stress. Dans un tel contexte, en France, avec le public, tout était conditionné autour de la réussite de ce match. Je ne suis donc pas surpris de la manière dont la rencontre s'est déroulée. J'attends plutôt le staff et les joueuses dans leur gestion des prochains matchs à enjeu, à élimination directe, ce qui a fait défaut dans le passé.Oui. Même si Corinne Diacre répète souvent qu'elle aimerait que les Bleues utilisent davantage la largeur, il faudra plutôt s'en servir contre des blocs resserrés. Face à la Corée du Sud, elles ont choisi de se trouver par du jeu combiné, et c'est ce qu'il fallait faire. Grâce à leur justesse technique et le rythme qu'elles mettaient, elles arrivaient à trouver des décalages.Delphine Cascarino, par sa faculté à créer des problèmes sur son côté, et Wendie Renard, qui a assumé son rôle de cadre et apporté ce qu'on attendait d'elle sur les coups de pied arrêtés. Les latérales, également, ont été très intéressantes dans l'animation offensive. Leur position haute permettait aux ailières de revenir vers l'intérieur et d'amener de la présence dans la surface. Cependant, il faudra voir comment Torrent et Majri se comportent contre une opposition plus offensive.Aujourd'hui, 30-35% des buts sont inscrits sur coups de pied arrêtés. Et la France a la chance d'avoir non seulement une Wendie Renard avec des qualités athlétiques hors norme, mais aussi de très bonnes tireuses. C'est une arme, et on aurait même pu l'exploiter encore mieux sur des coups francs à trois qu'il faudra travailler.Les Bleues ont un peu trop géré en seconde période. Cela aurait été mieux de garder la même intensité tout au long du match, car il faudra en passer par là contre des adversaires plus relevés. Le fait d'avoir été un peu en dilettante, cela a offert deux opportunités aux Coréennes. On ne peut pas trop se le permettre.J’aime bien Gauvin, elle est utile comme point d’appui et elle offre des décalages à Diani sur le couloir, là où je préfère voir évoluer cette dernière. Mais personnellement, c'est Eugénie Le Sommer que je mettrais en pointe pour encore plus de profondeur...