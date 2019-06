Sébastien Joseph : « Ce match nous procure un avantage mental »

La France n'a toujours pas séduit dans le jeu, mais a encore fait preuve d'immenses ressources mentales pour se défaire du Brésil en huitièmes de finale de son Mondial (2-1 a.p). Suffisant pour triompher des États-Unis, que les Bleues devraient retrouver en quarts ? La réponse est oui pour Sébastien Joseph, entraîneur de l'ASJ Soyaux et consultant So Foot pendant le Mondial.

Propos recueillis par Douglas de Graaf

Gagner ce genre de match donne beaucoup de force, car ce succès a été obtenu dans des conditions difficiles. C'est galvanisant et ça apporte beaucoup de confiance, ce qui est essentiel à ce stade des compétitions internationales.Le problème, c'est que notre jeu offensif est stéréotypé : on cherche systématiquement à déséquilibrer l'adversaire par les côtés. Bon, on a les joueuses pour créer ces déséquilibres. Et quand on y arrive, ça fait mal mais ça va commencer à devenir prévisible.Il faut beaucoup plus varier l'animation, avec des joueuses qui apportent des solutions dans l'axe, des solutions dans la surface, des solution de dédoublements... Ce sont ces rôles que la n°10, ou une milieu centrale doit jouer. Néanmoins, la force de cette équipe est sa discipline tactique, son équilibre pour ne pas trop s'exposer. La vérité du résultat donne raison à Corinne Diacre, jusqu'à présent.Ce match n'a fait que confirmer nos points forts, et nos faiblesses. Les meilleures joueuses des Bleues depuis le début de la compétition l'ont encore été ce soir. Amandine Henry a été percutante, bonne dans l'animation et la récupération.Et décisive, de surcroît ! Les déboulés d'Amel Majri apportent du danger, et permettent à Eugénie Le Sommer de se recentrer. Quant à Kadi Diani, elle a été phénoménale à droite. Il n'y a pas beaucoup de joueuses comme elles, capables d'éliminer autant d'adversaires, dans le foot féminin. Deux autres satisfactions : notre expérience et notre banc, qui nous ont permis de gérer ce contexte difficile.Il faudra apporter plus de densité au milieu contre les États-Unis, qui contrôlent cette zone avec leur 4-3-3. Comment ? En jouant nous-mêmes avec trois milieux de terrain. Ce serait, je pense, la meilleure option puisqu'un 4-2-3-1 nous laisseraient trop démunies. Il faut partir du principe qu'on n'aura pas le ballon, contre les Américaines.Oui, ça peut passer. Parce que cette victoire contre le Brésil, ça nous procure un vrai avantage en termes de mental, de gestion des émotions, de supplément d'âme, de confiance, de solidarité... La rigueur défensive, on l'a déjà. Et des occasions, on s'en procurera. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la fatigue physique de nos cadres comme Henry, Gauvin et Majri. C'est dommage, parce qu'on avait la possibilité de faire tourner contre le Nigeria et on ne l'a pas assez fait...