Seattle remporte la Ligue des champions de la CONCACAF et brise l’hégémonie mexicaine

WE ARE CCL CHAMPIONS! pic.twitter.com/wMT3EcgXTr — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) May 5, 2022

We're awake.You're awake. Let's do a thread of locker room celebration photos pic.twitter.com/vtB1hJcmBH — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) May 5, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il était là, le match de la soirée d’hier.Ce mercredi soir, le monde avait les yeux rivés sur ce Real Madrid renversant . Mais le vrai exploit de la soirée en Ligue des champions a eu lieu à Seattle. Les Sounders sont devenus les premiers à briser l’hégémonie mexicaine dans la plus grande compétition continentale nord et centre américaine, après leur victoire cumulée 5-2 face au Pumas UNAM. Depuis la réforme de la compétition en 2008, le trophée n’avait jamais quitté le pays aztèque, sept clubs du pays se succédant au palmarès.Après avoir accroché les Pumas (2-2) sur leur terrain le 28 avril dernier, les Sounders se sont imposés 3-0 en finale retour ce mercredi soir ou ce jeudi matin, au choix. Raúl Ruidíaz par deux fois et Nicolás Lodeiro se sont chargés d’alimenter le tableau d’affichage. Seattle avait précédemment éliminé New York City, le Club León et Motagua. Le dernier club américain à remporter ce titre dans l’ancienne formule de la compétition était le Los Angeles Galaxy en 2000.Encore un truc que les Américains s’approprient...