Sead Kolašinac arrive libre à l’OM

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peut-être la dernière recrue avant longtemps.En attendant de savoir si l'interdiction de recrutement est maintenue ou pas, l'Olympique de Marseille enregistre l'arrivée d'un nouveau joueur libre en la personne de Sead Kolašinac. Le Bosnien s'est libéré de ses six derniers mois de contrat à Arsenal et est la seconde recrue de ce mercato hivernal marseillais après Cédric Bakambu . Évoluant au poste de latéral gauche, il remplace numériquement Jordan Amavi, parti à Nice, et devrait offrir une rotation sur le poste de Luan Peres.Après avoir défendu les couleurs de son club formateur Schalke 04 cinq saisons en Bundesliga, Kolašinac a porté le maillot despendant cinq ans, remportant une Coupe d'Angleterre et deux Community Shield. Après un prêt de six mois la saison dernière chez son club formateur et seulement une seule rencontre disputée avec Arsenal cette saison, Kolašinac quitte définitivement le navire londonien.Une mauvaise nouvelle pour les car-jackeurs marseillais