Scott Brown se fait exclure à cause de ses supporters

Scott Brown got sent off for this, celebrating a 90th minute winner with his own fans. Football does have some stupid rules. pic.twitter.com/vLl5ci3woS — Jack (@Icfcjack) 17 février 2019

Le carton rouge le plus stupide du week-end.Hier, le match entre Kilmarnock et le Celtic Glasgow était bien morne avant la 89minute de jeu et l'ouverture du score de Scott Brown pour les joueurs de Brendan Rodgers , déjà largement premiers de Scottish Premiership.Sauf que le milieu écossais de 33 ans s'est précipité pour célébrer son but aux pieds de la tribune de ses supporters. Ces derniers se sont alors empressés de le rejoindre sur le terrain sans que les stewards puissent contenir cette masse festive. Après plusieurs minutes d'exultation, l'arbitre du match décide d'adresser un second carton jaune à Scott Brown Rouge ou pas, la victoire est acquise et ses supporters l'adulent. Que demander de mieux ?