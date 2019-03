Schulz descend les Pays-Bas, Hazard emmène la Belgique

Le choc de la soirée était pour la Johan Cruyff Arena, et c'est l'Allemagne qui repart avec le gain. La Croatie s'est pris les pieds dans le tapis hongrois, la Belgique a fait les comptes avec sérieux à Chypre, Lewandowski et Glik ont marqué. Zahavi aussi, trois fois.

Groupe C

Pays-Bas (4-3-3) : Cillessen - Blind, Van Dijk, De Ligt, Dumfries - De Jong, De Roon (L. De Jong 90e+1), Wijnaldum – Babel (Bergwijn, 46e), Promes, Depay. Sélectionneur : Ronald Koeman.

Allemagne (3-5-2) : Neuer - Rüdiger, Ginter, Süle - Schulz, Kroos, Goretzka (Gündoğan, 70e), Kimmich, Kehrer - Sané, Gnabry (Reus, 88e). Sélectionneur : Joachim Löw.

Groupe E

Hongrie (4-2-3-1) : Gulácsi - Kádár, Orbán, Barath, Lovrenscics - A. Nagy, Pátkai - D. Nagy, Szoboszlai, Dzsudzsák - Szalai. Sélectionneur : Marco Rossi.

Croatie (4-3-3) : Kalinić - Barišić, Vida, Lovren, Jedvaj - Brozović, Rakitić, Modrić - Kramarić, Perišić, Rebić. Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Groupe G

Groupe I

Chypre (5-3-2) : Pardo - Ioannou, Laifis, Merkis, Junior, Kousoulos - Magarca, Artymatas, Papoulis - Efrem, Antoniou. Sélectionneur : Ran Ben Shimon.

Belgique (3-4-3) : Courtois - Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld - T. Hazard, Dendoncker, Tielemans, Castagne - E. Hazard, Mertens, Batshuayi. Sélectionneur : Roberto Martínez.

Après le nul initial contre la Serbie , les hommes de Löw doivent se sortir les doigts. Sans le maladroit Werner, mais avec Sané et Gnabry,lance fort son déplacement : de la possession, des occasions et un but signé Leroy d'une frappe tendue à la suite d'un débordement de Schulz. Puis, c'est au tour de Serge d'entrer dans la danse en prenant le dessus sur Van Dijk pour enrouler lucarne opposée. Coup parfait ? Pas selon Memphis.Depay est le visage de Pays-Bas métamorphosés après la pause. Un centre décisif pour la tête de De Ligt au retour des vestiaires, une frappe dans une forêt de jambes à l'heure de jeu : le Lyonnais est méconnaissable avec sa sélection. Troisième passe décisive et troisième but en deux matchs pour lui, 71but hollandais contre l' Allemagne (un record). Sauf que ce n'est pas encore assez. Car Schulz, non content d'être premier passeur décisif, surgit à la dernière minute pour offrir à l'Allemagne sa seconde victoire en match officiel depuis octobre 2017. On dit merci qui ?Un de chute pour les vice-champions du monde ! C'est bien Rebić qui ouvre le score à la Groupama Arena. Mais la Hongrie recolle à la pause par Szalai lancé par Dzsudzsák, avant de doubler la mise par Pátkai sur corner. Malgré sa domination, malgré Lovren qui blesse Dominik Nagy , malgré Lovren qui termine avant-centre, les hommes de Zlatko Dalić ne parviennent pas à revenir. Après la relégation en Ligue des nations et une victoire poussive contre l' Azerbaïdjan , la Croatie a décidément du mal à gérer l'après-Mondial. Comme Adil Rami En ouvrant le score, Arnautović pouvait légitimement penser « avoir fait le plus dur » . Au moment de voir double, leau civil sait que « ça s'annonce compliqué » . Car il ne reste qu'un quart d'heure, et Israël garde alors deux buts d'avance. La faute au triplé du Zahavi de Guangzhou en vingt minutes autour de la mi-temps (mention spéciale au pion du, du gauche à vingt mètres), et à la cerise posée par Dabbur après l'heure de jeu. Conséquence, Andreas Herzog – le joueur le plus capé d' Autriche et sélectionneur d' Israël – joue un mauvais tour à ses compatriotes en leur infligeant une deuxième défaite de rang. Pas très sympa.Centième sélection, trentième réalisation (frappe enroulée sans contrôle, tout en relâchement) : Eden Hazard est un homme qui aime les comptes ronds. Michy Batshuayi est peut-être moins ami avec le ballon, mais lui adore les buts en Diable rouge : treizième pion en 25 capes, quand même. Avec ces buts d'avance à la pause, la Belgique est sereine au retour sur la pelouse du GSP. Elle va donc tranquillement et logiquement gérer, pour rentrer dans ses pénates bien reposée. C'est que demain, c'est déjà lundi !Avec sa défaite inaugurale contre la Belgique , la Russie doit se reprendre. Elle peut compter sur Cherishev. L'éternel prêté, cette saison à Valence, rentre ses deuxième et troisième buts en deux matchs avant la pause. Avant que Dziouba et le malheureux Beisebekov ne terminent le travail. Après son succès sur l'Écosse, le Kazakhstan reste bloqué à une victoire. Toujours une de plus que Saint-Marin