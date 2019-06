Scholes sanctionné par la FA pour avoir trop parié

VLU

Jouer comporte des risques: endettement, isolement, dépendance... et amendes.Paul Scholes a été condamné ce mercredi à une amende de 8000 livres par la Fédération anglaise de football, car il avait trop parié. 140 fois exactement, entre 2015 et 2019, dont huit fois sur son ancien club, Manchester United et une fois sur Valence. L'ancien international anglais a parié un montant total de 26 159 livres, pour un profit de 5 831 livres.« Je tiens à présenter mes excuses. Je comprends et accepte entièrement l'amende imposée par la Fédération, a déclaré Paul Scholes. Je pensais à tort que tant qu'il n'y aurait pas de liens personnels entre moi et les matchs sur lesquels j'ai parié, il n'y aurait pas de problème » .On parie ?