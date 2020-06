Schick veut rester à Leipzig

AC

Une annonce Schick et choc.Prêté un an avec option d'achat par la Roma à Leipzig, Patrik Schick s'éclate en Allemagne et ne s'en cache pas.Auteur de 10 buts en 19 matchs de Bundesliga, l'attaquant n'a pas trop envie de revoir l'Italie et l'a fait savoir haut et fort, dans les colonnes deMalheureusement pour l'ami Patrik, en l'état actuel des choses, la direction de Leipzig ne serait pas prête à payer les quasi 30 millions d'euros demandés par la Roma pour le joueur tchèque.Un type qui marque des buts dans ce genre là mériterait pourtant un chouia plus de considération.