Schalke se fait surprendre à domicile par le Hertha Berlin

4

Schalke 0-2 Hertha Berlin

Schalke (4-1-2-3) : Fahrmann - Calligiuri, Sané, Naldo, Baba Rahman (Harit, 73e) - McKennie - Bentaleb, Rudy (Serdar, 51e) - Embolo (Burgstaller, 57e), Uth, Konoplyanka. Entraîneur : Domenico Tedesco.

Hertha Berlin (3-4-3) : Jarstein - Stark, Rekik (Dillrosun, 6e), Torunarigha - Lazaro, Gurjic, Maier, Mittelstadt - Duda, Ibisevic (Lustemberger, 67e), Kalou (Jastrzemski, 90e+4). Entraîneur : Pal Dardai.

À la Veltins-Arena, Schalke recevait le Hertha Berlin après avoir concédé une défaite d'entrée à Wolfsburg. Les locaux entament bien le match en obtenant un penalty (13) accordé avec l'aide du VAR, mais Caligiuri le manque. Deux minutes plus tard, les hommes de Tedesco se font contrer et concèdent l'ouverture du score par Duda sur une passe de Dillrosun, entré à la place de Rekik blessé. Schalke 04 tente de réagir par deux fois Konoplyanka à la 28et Embolo à la 30mais ne parviennent pas à revenir au score. Pire, le Hertha a une énorme occasion de faire le break par Salomon Kalou suite à une mésentente entre Baba et Salif Sané. Le score en reste là à la mi-temps, alors que les locaux ont la possession du ballon mais ne parviennent pas à rentrer dans les 20 derniers mètres.En deuxième période, même physionomie, Schalke domine, a la maîtrise du ballon, pousse mais se heurte à un Hertha solide défensivement. Lesse frustrent, même avec l'apport de sang neuf (Burgstaller et Harit). Ce dernier justement a une bonne occasion de marquer mais l'envoie au dessus des cages de Jarstein (85). Huth par deux fois (89et 90+4) et Burgstaller (90+2) trouvent la muraille Jarstein. Schalke est puni en fin de match sur une contre-attaque. Konoplyanka fait faute en position de dernier défenseur, l'arbitre, Stegemann, ne tergiverse pas, c'est rouge et coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Duda , l'envoie en pleine lucarne (90+6, 2-0). Terrible pour Schalke.