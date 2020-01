Schalke s'adjuge le choc des outsiders contre M'Gladbach

Schalke (4-2-3-1) : Schubert – Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka – Mascarell, Serdar (Boujellab, 75e) – Caligiuri, Schopf, Gregoritsch (Burgstaller, 90e) – Raman (Kutucu, 69e)

Entraîneur : David Wagner



Borussia Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer – Wendt, Lainer, Ginter, Jantschke (Strobl, 85e) – Zakaria, Embolo (Stindl, 72e), Hofmann – Thuram, Pléa, Hermann (Neuhaus, 59e) Entraîneur : Marco Rose

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le choc des outsiders de la phase aller a finalement accouché d’une partie à sens unique. En ouverture de la 18journée de Bundesliga, Schalke a fait tomber le dauphin Mönchengladbach, ce vendredi soir. Et il n’y a pas eu l’ombre d’un doute du début à la fin.David Wagner l’avait martelé en conférence de presse d’avant-match, sans une once d’hésitation : « On veut continuer là où on s’est arrêté, l’équipe est prête » . Prête à mettre à mal d’entrée des visiteurs qui viennent de boucler leur meilleure première partie de saison depuis quarante-trois ans. Et cela, même sans Amine Harit, son buteur le plus prolifique. En sollicitant Sommer peu après le quart d’heure de jeu (16), Caligiuri ouvre les débats avant que Raman se heurte à son tour au portier suisse (28). Privé de Bensebaini blessé, le Borussia M’Gladbach peine à imprimer son empreinte sur la partie. Il faut attendre un corner pour que Thuram réveille les siens d’une tête sauvée in extremis par Gregoritsch sur sa ligne (38). Pléa lui embraye le pas en trouvant Hermann dans la surface mais ce dernier bute sur Schubert (45), suppléant de Nübel suspendu.Invaincus à la Veltins-Arena depuis huit rencontres d’affilée, les Königsblauen matérialisent leur autorité dès le retour des vestiaires. D’une jolie frappe enroulée, Serdar fait parler son efficacité avec un septième but inscrit cette saison en Bundesliga. Clinique en contre-attaque, Schalke fait plier une seconde fois les hommes de David Rose, méconnaissables, par l’intermédiaire de Gregoritsch. Amplement suffisant pour s’octroyer une fin de match en toute sérénité.Schalke, qui n’avait plus battu M’Gladbach depuis octobre 2016, signe un joli coup et revient provisoirement à hauteur du Bayern Munich, détenteur de la troisième place.