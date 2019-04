Schalke fait imploser Dortmund, le Werder s'écroule

À la surprise générale, Schalke s'est offert un derby de la Ruhr fou et a assassiné les rêves de titre de Dortmund. Sinon, ce multiplex de Bundesliga a aussi été celui de la fin des espoirs européens du Werder, de la balade de Leipzig et du réveil d'Hanovre dans la lutte pour le maintien. Rien que ça.

43

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Wolf, Weigl, Akanji, Diallo - Wistel, Delaney (Paco Alcácer, 56e) - Sancho, Reus, Guerreiro (Pulisic, 78e) - Götze. Entraîneur : Lucien Favre.



Schalke (3-4-1-2) : Nübel - Sané, Stambouli, Nastasić - McKennie (Bruma, 77e), Omar Mascarell, Caligiuri (Rudy, 67e), Oczipka - Serdar - Embollo, Burgstaller. Entraîneur : Stevens.

Par Adrien Hémard

Avec une victoire lors des douze derniers matchs, c’est un Schalke fébrile qui s’avançait au pied du mur jaune. Et pourtant, les coéquipiers de Benjamin Stambouli l’ont fait : sept ans après, Schalke s’impose à Dortmund et annihile les derniers espoirs de titre du Borussia.Distant de 35 kms, les deux ennemis de la Ruhr sont aux antipodes en championnat : d’un côté, le Borussia joue toujours le titre, de l’autre Schalke est le premier non relégable. Mais un derby a ses propres règles, dit-on outre-Rhin. Le début de match est effectivement étrange, et le bloc bas de Schalke empêche le BVB de déployer son jeu. Il faut attendre une inspiration géniale de Sancho pour débloquer la situation, d’une louche vers Götze qui reprend de la tête au point de penalty (13). Mais dans la foulée, Weigl repousse une reprise d’Embolo de la main et offre un penalty à Schalke que transforme Caligiuri. Pas à un miracle près, les visiteurs prennent même l’avantage sur un coup de casque rageur de Salif Sané sur corner (28). Privé de ballon, Schalke mène au score et se regroupe devant son but. Pour percer ce mur bleu, le Borussia s’en remet à Sancho mais sans vraiment inquiéter Nubel.De retour sur la pelouse, le Borussia hausse le ton. Paco Alcácer entre en jeu, et le BVB passe en 4-1-4-1 (56). Mais rien n’y fait : lesse cassent les dents, avant d’imploser. Coup sur coup, Reus et Wolf attrapent la cheville de Serdar sur des tacles par derrière. Les deux joueurs du BVB sont logiquement expulsés (59et 64). Surtout, le coup-franc suite à l’expulsion de Reus est déposé dans la lucarne par Caligiuri : Schalke s’envole, Dortmund s’effondre (59). À neuf contre onze, le Borussia est impuissant. Axel Witsel pense redonner espoir aux siens en réduisant l’écart à la 84, mais Breel Embolo fait se rasseoir le Signal Iduna Park dans la foulée (85).Battu par son voisin honni, le Borussia offre certainement le titre à son rival bavarois. Sale après-midi.La fameuse semaine où une équipe perd tout, c’est ce que vient de vivre le Werder Brême . Privés de finale de Coupe d’ Allemagne par le Bayern mercredi soir, lesont probablement dit adieu à leurs derniers espoirs européens sur la pelouse de Düsseldorf . La faute à une équipe du Fortuna qui jouait sans pression, et donc étincelante, menée par Raman (1), Karaman (22) et Hennings (56). Il est toujours loin, le Werder de Johan Micoud Qui a dit que la Ligue 1 avait le monopole des 0-0 ? Sauf que celui du jour entre Francfort et Berlin n’avait rien de la purge. D’abord, parce que ce match se disputait dans la chaleur de la Commerzbank Arena à quelques jours d’une demi-finale de Ligue Europa. Mais surtout parce que les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Pas une bonne nouvelle pour l’Eintracht, qui pourrait voir le Borussia Mönchengladbach recoller à sa quatrième place dès demain après-midi.Gagner pour entretenir l’espoir. C’était la mission d’Hanovre, lanterne rouge au coup d’envoi. Face à Mayence , qui n’a plus rien à espérer de cette fin de saison, la mission a été accomplie par miracle (1-0). Dominé dans tous les compartiments du jeu, Hanovre a su faire le dos rond pour prendre trois points plus précieux que jamais, recoller à Nuremberg (17, et qui joue le Bayern dimanche) et revenir à trois longueurs du barragiste, Stuttgart . Sacré hold-up.Loin de la lutte pour le titre entre Dortmund et le Bayern mais aussi à l’abri à la troisième place, le RB Leipzig continue son bonhomme de chemin qui va le mener en Ligue des Champions. La victime du jour ? Fribourg , qui a cru tenir le nul quand Grifo égalisait à l’heure de jeu. Mais après sa qualification en finale de Coupe mardi, Leipzig voulait bien finir la semaine. C’est fait. La fin de saison pourrait être très belle, pour les taureaux.