Schalke et Gazprom : un divorce inévitable

Proche de Vladimir Poutine, directeur du projet de gazoduc Nord Stream 2, Matthias Warnig était également membre du conseil de surveillance de Schalke 04 jusqu’à ce jeudi matin, date à laquelle il a annoncé sa démission d’un club avec lequel il n’avait a priori aucun lien. Et pour cause : avant de rouler main dans la main avec Gazprom, sponsor de longue date des Königsblauen, et le pouvoir russe, Matthias Warnig a fait carrière dans l’espionnage pour le compte de la Stasi. Autant dire que son encombrante personnalité ne manquera pas à tout le monde. Quant à son employeur, son nom ne s'affichera plus sur les maillots des joueurs. Avant de complètement disparaître ?

TRIKOT-SALE Schon gesehen? Alle #S04-Trikots reduziert im Shop ⬇ — FC Schalke 04 (@s04) February 21, 2022

weg mit gazprom! unser neuer sponsor: pic.twitter.com/GetboW9QUd — Taxiteller Fonzy (@TaxitellerFonzy) February 22, 2022

L’encombrant Herr Warnig

Matthias Warnig hat den Aufsichtsrat des #S04 am Donnerstag (24.2.) darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung sein Aufsichtsratsmandat niederlegt. — FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022

Cuando en 2006 se selló el primer acuerdo entre Gazprom y el equipo alemán, Putin se fotografió con el por aquel entonces presidente del Schalke. Hoy, Matthias Warnig (stasi en la RDA), representante de la gasística en el Consejo de Vigilancia del club, anunciaba su dimisión. pic.twitter.com/32uZR2iVyV — Denís Iglesias (@denis__iglesias) February 24, 2022

Vintage pic: Gerhard Schröder, former German chancellor and board chairman of #NordStream2 and Matthias Warnig, former Stasi officer now the pipeline company's CEO at #Putin's last inauguration. Via @WSJ https://t.co/iRAfHFRxtq pic.twitter.com/xLjwmQqAEt — Bojan Pancevski (@bopanc) March 13, 2019

Se défaire de la Gazprom-addiction

Grammozis auf der PK heute vs. #Grammozis auf der PK vor dem Spiel gegen Paderborn (17.02.).#Gazprom #S04 pic.twitter.com/Kom62dhTQL — Tim Artmann (@timartmann) February 24, 2022

Par Julien Duez

Hasard ou pas ? Parfois, la réalité dépasse la fiction. Lorsque ce lundi, le compte Twitter de Schalke 04 annonçait la réduction du prix de son maillot floqué Gazprom, qui aurait parié que ces soldes anodines précéderaient la reconnaissance de l’indépendance des républiques de Donetsk et Lougansk par Vladimir Poutine ?Toujours est-il que le jour-J, soit ce mardi, le très caustique twittos @TaxitellerFonzy , bien connu des supportersa proposé de changer de sponsor principal, en remplaçant le logo du géant gazier russe par celui d'un célèbre fast-food grec de Gelsenkirchen, plus représentatif du terroir local. Moins polémique aussi.Parce qu’au-delà de la blague, ce détournement est venu rappeler que cela fait maintenant 15 ans que Gazprom sponsorise le club de la Ruhr et que ce partenariat pose problème à certains. Surtout au vu de la guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine au matin de ce jeudi. Les effets-papillon ne se trouvant pas toujours là où l’on pense, cet événement a secoué le (petit) monde du football allemand lorsque, en fin de matinée, un membre du conseil de surveillance de Schalke 04 a annoncé sa démission. Son nom : Matthias Warnig. Un nom pas forcément très connu, mais dont le départ ne risque pas de chagriner grand monde.Les premiers à s’en réjouir seront certainement les supporters de Schalke eux-mêmes. Et pour cause, dans un pays viscéralement attaché à la démocratie en vigueur au sein des clubs de foot, Matthias Warnig fait tâche. Contrairement au reste dude l’écurie de Gelsenkirchen, il n’a pas été élu par lesde, mais coopté au sein du conseil de surveillance en juillet 2019, à la faveur d’une poignée de sièges à pourvoir de cette manière. Et si, à l’heure d’Internet, il ne faut guère longtemps pour se renseigner sur le parcours d’une recrue, celui de Warnig a des allures de personnage de roman policier. Né en 1955 à Altdöbern, une petit bled de la campagne brandebourgeoise et donc, situé en République démocratique allemande, l’homme, passé par les(jeunesse allemandes libres, sortes deà la sauce allemande de l’Est) entre à la Stasi à sa majorité et, sous divers alias, espionne plusieurs institutions en Allemagne de l’Ouest. Avec zèle, comme en témoigne, peu avant la chute du Mur, sa décoration de la médaille d’or de l’armée nationale populaire (NVA) par le chef de la police politique, Erich Mielke, lui-même., avait alors dénoncé le groupe de supportersdans une lettre ouverte, tout en constatant n’êtrepar la direction face à laquelle ils exposaient de nombreux griefs, à commencer par l'ex-président du club, Clemens Tönnies Ce passé, Matthias Warnig ne le renie pas. Pas plus que sa proximité avec Vladimir Poutine, dont il a fait la connaissance après la chute de l’URSS en 1991 et ce, alors qu’il tentait d’ouvrir une filiale de la Dresdner Bank à Saint-Pétersbourg, où l’actuel président russe était alors chargé des relations économiques extérieures. En tout cas, officiellement, certaines sources affirmant que les deux hommes s’étaient déjà rencontrés du temps de la RDA. Depuis, l’ex-espion a roulé sa bosse avec brio dans la Mère Patrie, enchaînant les mandats d’administrateur au sein de grandes entreprises proches du pouvoir (entre autres, la banque VTB et le fabricant d’aluminium RUSAL), avant de démissionner en 2018, à la suite de sanctions américaines, dans le cadre du conflit ukrainien. Cette même année, le quotidien autrichien, auquel Warnig a accordé l’une de ses (très) rares interviews, affirmait. Cela explique probablement son poste de directeur du projet de gazoduc Nord Stream, dont le premier chantier, reliant Vyborg, dans le nord de la Russie, à Greifswald, au bord de la côte baltique allemande, a été achevé en 2011, avant de prendre la tête de son successeur, Nord Stream 2, dont l’actionnaire majoritaire est... Gazprom. C’est d’ailleurs en qualité de représentant de la filière allemande du groupe gazier que Warnig avait rejoint lede Schalke 04, son prédécesseur Sergueï Kouprianov, alors directeur-adjoint de la communication de la firme, ne pouvant faire suffisamment acte de présence en raison de sa domiciliation à Moscou.Pour l’anecdote, le site allemandavançait voici deux ans, que le poste de Matthias Warnig aurait pu être récupéré par l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, ce dernier siégeant lui-même au sein du conseil d’administration de Nord Stream. Mais sa non-nomination s’expliquerait par le fait que l’intéressé est également membre d’honneur du CA du Borussia Dortmund. Si le conflit d’intérêts paraît évident,rappelle cependant que Schröder est un ami de longue date de Clemens Tönnies et que c’est grâce à lui que Gazprom est devenu le sponsor principal desen 2007. De quoi en faire l’un des partenariats les plus anciens de Bundesliga . Sauf qu’il aura fallu un début de guerre pour rappeler que les mêmes les plus belles histoires ont une fin.Avec la démission de Warnig se posait presque logiquement la question de la suite du partenariat Gazprom-Schalke. Un partenariat lucratif puisque le siteprécisait il y a deux jours que celui-ci, renouvelé l’an dernier jusqu’en 2025, rapportait environ dix millions d’euros par saison au club de Gelsenkirchen. Une somme considérable, surtout pour une écurie évoluant désormais en D2 et qui, selon, pourrait s’élever à quatorze millions (hors bonus) en cas de remontée en Bundesliga. Dans la foulée, le tabloïd allemand relevait que, ce jeudi midi, l’entraîneur Dimítrios Grammózis s’était présenté en conférence de presse en arborant une veste de survêtement neutre.Gazprom ? La confirmation est arrivée quelques heures plus tard, au moment de publier ces lignes : «"Gazprom"(du nom de la fameuse filiale allemande du groupe, NDLR)."Schalke 04"Königsblauen » , a expliqué la direction dans un communiqué. Dans le discours officiel, aucun lien avec les frappes russes survenues en Ukraine ce jeudi matin n'est donc mentionné. Quant au maintien du sponsoring, aucune précision n’a encore été apportée de la part des deux parties. Et alors que le monde retient son souffle face à la brutale escalade du conflit en Ukraine, reste à savoir si Schalke 04 choisira de continuer à encaisser ces millions nécessaires à sa santé financière ou bien de se réinventer pour avoir, sinon les mains propres, au moins la conscience tranquille à l’avenir.