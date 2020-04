Schalke capote

À Gelsenkirchen, les Königsblauen sont actuellement loin de voir la vie en bleu. Et pour cause, Schalke 04 est plus que jamais menacé de tomber en situation d’insolvabilité. Et si la crise du coronavirus était l’occasion de repartir sur de toutes nouvelles bases ? Pour cela, il faudrait d’abord parvenir à y survivre.

Jeder einzelne #S04-Dauerkarteninhaber und Tageskartenkäufer kann seinen aktiven Beitrag leisten und Teil unserer Gemeinschaftsaktion #NurImWir werden Was heißt das konkret? — FC Schalke 04 () (@s04) April 8, 2020

Une seule solution, c’est la privatisation

L’arrêt du championnat, une « mégacatastrophe »

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Allemagne, on n’a pas de football, mais on a des idées. Et pour lutter contre la crise financière qui menace les clubs à la suite de la pandémie du COVID-19, certains n’hésitent pas à redoubler d’originalité. C’est ainsi que le Lok Leipzig a vendu plus de 120 000 tickets (à un euro pièce) pour un match contre un adversaire fantôme. De son côté, l’Union Berlin propose sur son site une buvette virtuelle qui permet à ses supporters de se restaurer artificiellement en bière et en saucisse, mais pour de l’argent bien réel qui finira dans les caisses du club.De l’autre côté du pays, à Gelsenkirchen, le cœur n’est pas vraiment à la fantaisie. Et pour cause : les finances du club bleu roi sont dans le rouge vif. À tel point que le mastodonte de la Ruhr a dû demander la charité à ses supporters. Il en irait presque de sa survie. Les VIP de la Veltins-Arena se sont donc vu demander de ne pas réclamer le remboursement du loyer de leur loge, au même titre que les autres supporters, à qui un maillot spécial a été promis s’ils consentaient à renoncer à récupérer la somme correspondante aux quatre matchs qu’il reste à jouer à domicile cette saison.Lorsqu’au début du mois, le magazineavançait que treize clubs, sur les 36 qui composent le football professionnel allemand, étaient en grand danger d’insolvabilité, tous les regards se sont tournés vers Schalke. Bien que l’hebdomadaire n’ait pas révélé l’identité des équipes concernées, lesse sont rendus tristement célèbres pour leur gestion hasardeuse, laquelle s’est traduite au terme de l’exercice précédent par un déficit de 26 millions d’euros. Et l’absence de Schalke de toute compétition européenne n’arrange en rien ses affaires, puisque avec les droits télé et les indemnités de transferts, les primes continentales constituent le gros de ses recettes, au vu de son statut actuel d’(association sans but lucratif).Parmi les solutions avancées pour sortir la tête de l’eau, un vieux serpent de mer a fait son retour sur le devant de la scène : séparer la section football du reste de la structure pour en faire une société commerciale., constate l’ancien président (2007-2010) de Schalke Josef Schnusenberg dans les colonnes de. Reste à voir ce qu’en penseront les principaux intéressés : les supporters. L’assemblée générale prévue le 7 juin prochain a d’ores et déjà été reportée et pourrait finalement se tenir le 30 du même mois. Pour un nouveau départ ?Si, du côté de la direction actuelle, on refuse d’envisager le scénario d’une faillite potentielle, force est de constater que l’incertitude qui pèse au-dessus du football allemand n’invite pas à l’optimisme :, prophétise ainsi Clemens Tönnies, président du conseil de surveillance, auprès du. Un élément de réponse devrait survenir le 23 avril, à l’occasion de la prochaine conférence (virtuelle) des clubs qui déterminera si la saison peut se terminer à huis clos à partir du mois de mai ou si le confinement doit encore se prolonger.Du côté de Schalke, on penche évidemment pour la première solution, tout en ayant déjà coché la date du 2 mai dans l’agenda : celle qui symbolise le paiement différé de la dernière tranche des droits télé pour la saison en cours. Dans le cas du club de la Ruhr, celle-ci s’élève à une quinzaine de millions. Une injection de liquidités qui ferait du bien, à l’heure où les joueurs et leur staff ont déjà réduit leurs émoluments de 15% et que la majorité des 600 employés du club a été mise au chômage partiel., annonçait le directeur financier Peter Peters à l’occasion d’un live sur Facebook. Actuellement sixième de Bundesliga, à dix points du dernier ticket européen, Schalke devra attendre encore un peu pour entrevoir un renouveau., assénait le directeur du marketing Alexander Jobst à l’occasion de la dernière assemblée générale. À Gelsenkirchen, même s’il est encore flou, l’après-coronavirus a déjà commencé.