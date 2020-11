Schalke 04 vire Ibišević après une bagarre, Harit et Bentaleb sanctionnés

DF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle frapper un grand coup.En grande difficulté cette saison avec zéro victoire en championnat et une place de lanterne rouge, Schalke 04 doit en plus de cela lutter contre les écarts disciplinaires de ses joueurs. Le club allemand a annoncé ce mardi que Vedad Ibišević allait quitter le club plus tôt que prévu après avoir signé un contrat d'un an cet été. La raison ? Le Bosnien de 36 ans s'est battu avec l'entraîneur adjoint Naldo. «» , a confirmé le directeur sportif Jochen Schneider.Et ce n'est pas tout. Schalke 04 a également décidé de sanctionner Amine Harit et Nabil Bentaleb, qui s'entraîneront tous les deux à l'écart du groupe jusqu'à nouvel ordre. Les dirigeants du club de la Ruhr ont fait comprendre qu'ils voulaient se séparer du second «» , alors qu'ils souhaitent «» après que ce dernier a quitté le terrain sans être passé par la case banc de touche face à Wolfsburg.Quel pétrin.