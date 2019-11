Scènes de liesse aux Comores après le nul contre l'Égypte

FT: #Comoros 0-0 #EgyptComoros produced a battling performance to hold continental giants #Egypt to a goalless draw at home.A pitch invasion in Moroni. #AFCON2021Q pic.twitter.com/tPCAKdFKp5 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) November 18, 2019

AAF

Comores et strass.Du haut de sa 142place au classement FIFA, le petit archipel des Comores n'a jamais pris part à une compétition internationale majeure dans son histoire. Et ça commence à faire un bail. Alors quand, après deux matchs dans ces qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2021, lesse retrouvent en première place du groupe G, après une victoire contre le Togo jeudi (1-0) et un nul héroïque contre l'Égypte lundi soir (0-0), forcément, ça part en envahissement de terrain.Dans l'histoire, on retiendra aussi et surtout qu'Ali Ahamada est invaincu depuis deux rencontres et qu'il a réussi à garder sa cage inviolée contre l'Égypte. Ok, Mohamed Salah n'était pas sur le terrain, mais quand même.