Manchester United scalpé par Sheffield

David de Gea - Wan Bissaka, Tuanzebe (Van de Beek, 83e), Maguire, Alex Telles (Shaw, 83e) - Pogba, Matić - Greenwood (Cavani, 64e), Bruno Fernandes, Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Ramsdale - Basham, Jagielka, Ampadu - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Bryan (Bogle, 54e) - McGoldrick (Brewster, 80e), Sharp (Burke, 70e). Entraîneur : Chris Wilder.

Miracle au théâtre des rêves.Pour être champion d’Angleterre, il faut battre les meilleurs. Mais aussi les moins bons. Et ça, Manchester United n’a pas su le faire contre Sheffield United, lanterne rouge de Premier League et deuxième pire équipe de l’histoire du championnat anglais après 19 journées. Mais sur la pelouse du leader, Sheffield a miraculeusement décroché sa deuxième victoire de la saison, la première à l’extérieur depuis près d’un an. Ce qui n’a rien d’étonnant vu le visage affiché par Martial et consorts. Car après un bon début de match, notamment sous le tempo dicté par Pogba, les Mancuniens se sont assoupis, bien embêtés d'avoir à faire le jeu, et seulement dangereux sur un pétard signé Rashford (10). Tout doucement, Man U a donc laissé Sheffield prendre confiance. Et après une alerte de Sharp (16), c’est Bryan - formé à City - qui a surgi sur corner pour crucifier les, lui le MancunienSurpris et sonné, Man U a mis du temps à se remettre la tête à l’endroit. En deuxième période, le leader a fini par reprendre le contrôle de la soirée. Temporairement. C’est sur corner que Maguire - formé à Sheffield United - a remis les compteurs à 0. On se dit alors que le piège est évité. Mais que nenni. L’entrée de Cavani ne change rien, et Sheffield surprend de nouveau United sur une phase de jeu marquée par l’apathie de l’arrière-garde mancunienne, et conclue par une frappe déviée de Burke. Un but plein de réussite pour Sheffield, pour qui le vent a enfin tourné au moment le moins attendu. L’heure était donc venue de verrouiller, ce que la lanterne rouge a très bien fait, frustrant Manchester jusqu’au bout du temps additionnel. Au lendemain de la balade de City à West Brom, leslaissent filer le voisin honni en tête de la PL.Il n'y a qu'un seul United.