Montpellier croque Troyes

En quête d’une victoire sur sa pelouse depuis le mois de janvier dernier, les Héraultais ont renoué avec le succès ce dimanche à l’occasion de la première journée de Ligue 1, aux dépens de l’ESTAC (3-2).Dès les premières secondes du match, les sifflets descendent des tribunes en direction de l’ancien capitaine nîmois en la personne de Renaud Ripart. Pourtant, quelques instants plus tard, le public de la Mosson va scander deux autres noms qui ont porté la tunique frappée du crocodile. Sur le couloir droit, Faitout Maouassa sert Théo Saint-Luce qui ouvre le score pour sa première avec le MHSC. La réponse troyenne ne se fait pas attendre bien longtemps et le capitaine Tardieu transforme un penalty obtenu suite à un accrochage dans la surface de Falaye Sacko. À la suite d’un petit festival de Wahbi Khazri, Téji Savanier hérite du ballon et envoie une frappe qui trompe Gauthier Gallon, gêné par Elye Wahi. Quelques secondes plus tard, Mama Baldé reprend un centre d'Andreas Bruus et allume Jonas Omlin pour remettre les compteurs à zéroAu retour des vestiaires, le match se tend au fil que les minutes défilent et les occasions se raréfient. Mais voilà, comme bien souvent dans l’Hérault, Téji Savanier se mue volontiers en sauveur. Bien servi par Cozza en retrait, le capitaine montpelliérain ouvre son pied droit et trouve la lucarne auboisepour délivrer la Mosson et offrir aux siens le premier succès de la saison.Omlin - Tchato, Sacko, Sakho (Esteve, 79), Sainte-Luce (Cozza, 79) - Mavididi (Makouana, 30), Chotard, Savanier, Maouassa (Leroy, 79)- Khazri, Wahi (Souquet, 84).Olivier Dall'Oglio.Gallon - Salmier, Porozo, Palmer-Brown (Odobert, 89), Bruus, Larouci (Dong, 84) - Ripart, Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Baldé.Bruno Irles.

