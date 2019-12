Sassuolo regarde la Juventus dans les yeux

2

Juventus (4-3-1-2) : Buffon - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Can (Matuidi, 54e) - Bernardeschi (Dybala, 53e) - Higuaín (Ramsey, 78e), Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Sassuolo (4-2-3-1) : Turati - Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos - Magnanelli, Locatelli - Đuričić (Müldür, 72e), Traorè (Duncan, 62e), Boga (Peluso, 90e) - Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Lafrustrée chez elle, par Sassuolo.Face à desgénéreux et offensifs, la Juventus a du se résoudre à concéder le troisième match nul de sa saison en Serie A (2-2). La faute à une certaine maladresse, devant le but. Mais aussi à l'incroyable performance de Stefano Turati, 18 ans, qui faisait son baptême en Serie A dans les cages de Sassuolo. Tout commence pourtant parfaitement, pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Vingtième minute de jeu, voilà Leonardo Bonucci qui lance la Juve (20). Mais deux minutes plus tard, Jérémie Boga réalise un festival dans la surface turinoise ponctué par un sublime lob sur Gianluigi Buffon qui ne peut rien faire (22). Le leader de Serie A domine son sujet, mais manque cruellement de tranchant dans la zone de vérité.Au retour des vestiaires, une succession de bourdes de Matthijs De Ligt puis de Buffon permet même à Francesco Caputo de redonner l'avantage aux visiteurs (47). Maurizio Sarri décide, en réponse, de lancer Paulo Dybala et il ne va pas tarder à récolter les fruits de ce choix. L'Argentin fait tourner la tête de Filippo Romagna, et obtient un penalty. Cristiano Ronaldo, peu en réussite jusque-là, prend Turati à contre-pied et égalise (67). Le siège de la cage de Turati commence, mais ne donnera finalement rien.La Juventus perd ainsi ses premiers points à domicile cette saison, et pourrait laisser sa place de leader à l'Inter qui défie la SPAL ce dimanche après-midi. Attention...