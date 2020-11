Sassuolo glace le Hellas

1

Hellas (3-4-2-1) : Silvestri - Ceccherini (Udogie, 68e), Magnani, Dawidowicz - Tameze, Barak, Ilic (Miguel Veloso, 68e), Dimarco - Zaccagni, Di Carmine (Salcedo, 78e) - Kalinić (Colley, 38e). Entraîneur : Ivan Jurić.



Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Toljan (Ayhan, 64e), Chiricheș, Ferrari, Rogerio - Lopez (Obiang, 80e), Locatelli - Berardi, Đuričić (Traorè, 73e), Boga (Marlon, 79e) - Raspadori (Müldür, 73e). Entraîneur : Roberto De Zerbi

La bande à De Zerbi est inarrêtable.Au Bentegodi, Sassuolo est allé reprendre provisoirement la tête de la Serie A en s'imposant (0-2) face à un Hellas trop maladroit dans le dernier geste.Le premier acte est dominé par les hommes d'Ivan Jurić qui prennent le jeu à leur compte et qui touchent le poteau, d'entrée de jeu, à la suite d'une frappe du gauche d'Ivan Ilić. De façon plus involontaire, Federico Dimarco trouve la transversale. Mais avant la pause, c'est Sassuolo qui va convertir son seul tir cadré de ce premier acte. À la suite d'un renversement de jeu parfait de Domenico Berardi sur Jérémie Boga, le Français nettoie la lunette gauche de Marco SilvestriEn seconde période, Sassuolo laisse le cuir à un Hellas qui peine à réellement inquiéter Andrea Consigli. Au fil des minutes, les espaces sont légion, et Berardi va en profiter. À un quart d'heure du terme, l'international italien expédie une mine sous la barre plein axe et fait le break pour les. Le Hellas n'est pas en réussite, et sur coup franc, Miguel Veloso touche à son tour le poteau de Consigli. En fin de rencontre, c'est le jeune Ebrima Colley qui verra la transversale s'opposer à lui pour ainsi l'empêcher de sauver l'honneur. Avant de se mesurer à l'Inter et à la Roma, Sassuolo poursuit donc sa série d'invincibilité dans les hautes sphères du championnat.