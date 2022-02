Sassuolo dégoûte l'Inter

17

Inter (3-5-2) : Handanovic - Di Marco, De Vrij, Škriniar - Darmian (Dumfries, 46e), Gagliardini (Dzeko, 46e), Barella, Çalhanoğlu (Vidal, 78e), Perišić (D'Ambrosio, 78e) - Sánchez, Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos - Frattesi (Henrique, 70e), Lopez - Berardi (Peluso, 89e), Raspadori, Traoré (Harroui, 78e) - Scamacca (Defrel, 70e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

L'Inter, qui devait absolument gagner pour se hisser en tête de la Serie A, n'a pas su profiter du faux pas de l'AC Milan face à la Salernitana . Au bout d'un match intense à San Siro, ce sont lesqui auront été les plus efficaces (0-2).C'est Raspadori qui ouvre le bal d'une belle frappe entre les jambes d'Handanović, après un joli chipage de ballon du duo Berardi-Lopez. Puis Scamacca enfonce le clou en sautant plus haut que tout le monde à la réception d'un caviar de Traoré, au bout d'une première demi-heure intense. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais lesont eu bien du mal à trouver le cadre en ce premier acte. Ils retournent au vestiaire sous quelques sifflets.Les visiteurs ont beau mener deux buts à rien, leur agressivité reste la même et les hommes d'Inzaghi sont à la peine en seconde période. Les changements du Mister apporteront bien un petit vent de rébellion, mais les tentatives de Džeko et ses copains ne se concrétisent pas. Entre la défensesolide comme un roc et les ratés impensables de Džeko et de Lautaro Martínez vingt minutes avant le terme, les Milanais peuvent s'arracher les cheveux. Bien trop tard, c'est de Vrij qui croit sauver l'honneur, propulsant le cuir de la tête (90+4), mais la main de D'Ambrosio annulera cette menue satisfaction.L'Inter cale donc Milan se frotte les mains.