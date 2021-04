Sassuolo calme la Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli - Rogério (Kyriakópoulos, 46e), Ferrari, Chiriches, Müldür (Santos, 86e) - Obiang, Lopez - Boga, Đuričić (Berardi, 46e), H.Traoré (Defrel, 46e) - Raspadori (Locatelli, 76e). Entraîneur: Roberto De Zerbi.



Dragowski - Caceres, Pezzella, Milenković - Biraghi (Kouamé, 83e), Castrovili, Pulgar, Bonaventura, Venuti (Malcuit, 78e) - Ribéry, Vlahović. Entraîneur: Giuseppe Iachini.

Un peu de douceur en Émilie-Romagne.Logiquement favorite de la rencontre face à la Fiorentina, Sassuolo a mis quarante-cinq minutes avant de faire la loi dans son Mapei Stadium. Pourtant adeptes de la possession de balle outrancière (74% à la fin de la première période, lesont rejoint les vestiaires avec un but de retard à rattraper. L'auteur du seul but en première période ? Giacomo Bonaventura, habile finisseur sur une contre-attaque éclair menée par l'inépuisable Franck Ribéry. Une avantage logique qui aurait pu s'amplifier pour la Fio mais la frappe du pied droit de Gaetano Castrovili termine sur le poteau (43).Dès lors, Roberto De Zerbi modifie son onze de départ à la pause avec trois changements dès la reprise. Une technique payante puisque le pressing s'intensifie autour du but toscan et les visiteurs subissent. Résultat ? Les visiteurs concèdent deux penaltys consécutifs. Domenico Berardi ne se prive pas pour inscrire un doublé en trois quatre minutes et renverse le score en faveur des siens grâce à une première tentative en forceet une deuxième plus en finesse. Une fois devant au tableau d'affichage, les locaux gèrent bien leur fin de match et Maxime Lopez s'offre son deuxième but de la saison d'une habile frappe hors de portée de Bartlomiej DragowskiSassuolo conforte sa huitième place au classement tandis que les Florentins restent à huit points de Cagliari, dix-huitième et première équipe relégable.