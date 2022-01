Sassuolo bute face au Genoa

À la même heure, il aurait dû y avoir l’Atalanta contre le Torino, mais les autorités sanitaires ne nous ont pas laissé le choix Et on ne s'en plaindra pas, car le spectacle est vite arrivé. Après Cagliari plus tôt dans l'après-midi , ce sont lesqui pensaient créer la surprise en signant leur deuxième victoire de la saison. Mais le génie de Sassuolo aura eu raison de la bonne entame du Genoa. Ekuban et Destro se faufilent dans la défenseet trouvent facilement les petits espaces. D'un régal de talonnade au premier poteau, Destro trompe la charnière de Sassuolo et lance rapidement les hostilités. Les hôtes du jour, vexés, assiègent la cage de Sirigu, qui n'a pourtant pas grand-chose à arrêter. En cause : la solidité défensive du, qui neutralise sans forcer les envolées de Berardi et Lopez. Lesrepartent bredouilles de ce premier acte, véritablement neutralisés par la défense génoise.Le Genoa a à peine le temps de se replacer que les incursions adverses fusent déjà. Un Defrel intouchable envoie valser toute la défense des visiteurs au terme d'une course folle, mais bute sur Sirigu (décidément !). Mais ce n'est que partie remise : quatre minutes plus tard, à la finition d'une action qu'il a lui-même initiée, Berardi vient égaliser d'un coup de pied chirurgical. Cette fois-ci, l'ancien Parisien n'a rien d'autre à faire que de regarder le cuir lui passer devant. L'étau se resserre autour des visiteurs qui subissent les coups de génie successifs des, entre jeu en triangle et renversements réussis. Résistants jusqu'au bout, les hommes d'Andreï Chevtchenko parviendront à maintenir le score, empêchant Sassuolo d'être récompensé du spectacle proposé. Statu quo pour les deux formations, qui conservent leurs 13et 19places respectives avant les autres rencontres de la journée.Lespeuvent être verts.