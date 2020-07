Sassuolo brise le rêve de la Lazio

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, Acerbi, Radu (Vavro, 83e) - Lazzari, Milinković-Savić (Lucas Leiva, 67e), Parolo, Luis Alberto (Adekanye, 83e), Lukaku (Jony, 46e) - Immobile, Caicedo (Cataldi, 61e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Toljan (Müldür, 46e), Santos, Ferrari, Kyriakopoulos - Bourabia, Locatelli - Traoré (Caputo, 46e), Đuričić (Haraslin, 68e), Boga (Rogerio, 79e) - Raspadori (Magnani, 89e). Entraîneur : Roberto de Zerbi.



La fin d'un rêve.Battue lors de ses deux dernières sorties, la Lazio avait une obsession : gagner pour continuer de croire au Scudetto, et ainsi mettre la pression à la Juventus avant son match contre l’Atalanta ce soir. Raté, la bande d’Inzaghi a encore chuté face à Sassuolo (1-2) sur la pelouse de l’Olimpico. Les Romains avaient pourtant pris les devants en première période, Luis Alberto ne manquant pas de réussite pour ouvrir le score d’une frappe légèrement déviée par un défenseur adverse (1-0, 33). Petit soulagement pour la Lazio, plutôt bousculée par les visiteurs tout au long de la partie. En dehors de deux grosses occasions romaines (Immobile et Luis Alberto), le premier acte est marqué par les offensives de Sassuolo : le jeune Raspadori voit son but annulé après trois minutes de VAR (8), Đuričić touche la barre de Strakosha (12) et Boga se montre très remuant pour forcer le verrouPeu ambitieuse dans le jeu et probablement émoussée physiquement, la Lazio doit encaisser les nouvelles vagues des hommes de De Zerbi après le repos. Et à force de boire la tasse, elle finit par se noyer. Après une récupération haute de Bourabia, Caputo offre l'égalisation sur un plateau à Raspadori (1-1, 52), qui peut enfin fêter sa première titularisation avec un premier pion en Serie A. Un retour logique, qui n'a pas le mérite de réveiller les locaux. Pire, ils s'endorment définitivement dans le temps additionnel, concédant un nouveau but de l'inévitable Caputo, qui marque de près de la tête après une remise astucieuse de Ferrari (1-2, 90+2). Bingo pour Sassuolo, qui peut toujours rêver d'Europe. Fiasco pour la Lazio, qui pourrait perdre sa 2place en cas de succès de l'Atalanta ce soir.La grande gagnante, c'est encore la Juventus.