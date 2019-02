Sarri, le temps et la manière

Foudroyé à l'Etihad Stadium dimanche (6-0), Chelsea est éjecté du top five et voit Maurizio Sarri danser sur un fil. De quoi le faire trembler ? De quoi surtout pousser l'Italien à crier une nouvelle fois haut et fort qu'il ne changera pas. Et il a raison.

Jorginho dans la jungle

« Mon objectif reste le même : qu'on joue mon football »

Par Maxime Brigand, à l'Etihad Stadium

Comme un cow-boy solitaire, incapable de tirer, Maurizio Sarri quitte le saloon, seul. Au fond, n’avait-il pas prévenu son assistance ? Si, en plein mois d’août : «» Par "jouer", entendre parler : un style de jeu est une discussion entre joueurs, une pièce que l’on apprend et qu’on récite les yeux fermés. Ce que Manchester City est aujourd’hui capable de faire et ce qu’est venu expliquer avec les yeux de l’amour Pep Guardiola après la septième sortie à domicile en 2019 de ses hommes, dimanche, face à un Chelsea mis à terre comme rarement (6-0). Sept sorties pour sept victoires, trente-cinq buts marqués, deux encaissés. Extrait : «Personne n’a oublié, Pep. Mais impossible de ne pas se poser la question : Chelsea va-t-il faire l’incroyable erreur de faire exploser le processus enclenché par son entraîneur italien l’été dernier ? Dimanche soir, on en est là : lesviennent de connaître la plus large défaite de leur histoire en Premier League, n’avaient plus reçu une telle baffe depuis une claque ramassée à Nottingham en avril 1991 (7-0) mais ont surtout volé en éclats tactiquement à l’Etihad et ce pour la troisième fois consécutive à l’extérieur. Trois défaites, douze buts encaissés, aucun but marqué. Pour les mêmes maux : à l’Etihad, Chelsea a avant tout implosé défensivement, plombé par la terrible performance de ses latéraux ( Marcos Alonso et César Azpilicueta , qui avait été à la base du succès lors du match aller au Bridge) et de centraux souvent hors-sujet à la relance ; a flanché sur le point principal soulevé avant la rencontre par un Sarri qui avait averti que son adversaire pourrait jouer «» , ce qu’il n’a pas peiné à faire ; et n’est jamais parvenu à capitaliser sur les quelques décalages offensives réussis, Pedro croquant notamment une balle en or de 4-1.La défaite du jour est surtout celle d’une idée, d’une approche, d’un art de la conversation qui ne prend pas : Maurizio Sarri demande du temps mais sait qu'il n'en est plus maître. «, est-il venu exposer après la rencontre.» Et pas un autre, Sarri n’étant pas venu à Chelsea pour bousculer ses idéaux. Si on est venu le chercher, c’est pour son style de jeu alors pourquoi changer ? La forme n’évoluera pas, mais les hommes ? Face à City, N’Golo Kanté a une nouvelle fois semblé hors cadre dans un nouveau rôle où il s’adapte aux demandes plus qu’il ne performe selon ses qualités. L’enjeu des prochaines semaines est là car Chelsea, sixième après cette vingt-sixième journée, peut encore accrocher unen fin de saison. Ce n’est pas qu’une question de coach, c’est une histoire de la patience politique. N’oublions pas la première saison de Guardiola en Premier League.