Sarina Wiegman va succéder à Phil Neville sur le banc de l'Angleterre

Our @Lionesses will have a new leader next year. See you soon, Sarina Wiegman! — England (@England) August 14, 2020

And the winner is... Le départ de Phil Neville du banc de la sélection nationale anglaise féminine étant acté en 2021 , la fédération a décidé d'anticiper la suite. C'est chose faite depuis ce vendredi, la FA a en effet officialisé la nomination de Sarina Wiegman comme successeuse de l'actuel sélectionneur des. Elle débutera officiellement son mandat en septembre 2021, juste après les Jeux olympiques. À la tête des Pays-Bas depuis 2017, la Néerlandaise a mené ses joueuses jusqu'au titre continental en 2017, ce qui lui avait valu le titre The Best d'entraîneure féminine de l'année. Elle a également atteint la finale de la dernière Coupe du monde avec lesWonder Wiegman.