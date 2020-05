Bouhaddi lance sa campagne pour venir en aide aux victimes du Covid-19

Je lance la campagne GARDIENS DE L’ESPOIR avec @101fund pour aider les familles en difficulté ayant perdu un proche des suites du #covid19 en #réanimation. FAITES UN DON Mobilisons-nous et #ensemble, devenons des #Gardiensdelespoir#Mercipoureux https://t.co/HF7kV1UXBN — Bouhaddi sarah (@BouhaddiSarah) May 25, 2020

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La générosité à l'état pur.La gardienne de l'équipe de France Sarah Bouhaddi a officiellement lancé sa campagne « Gardiens de l'espoir » dans le but de venir en aide aux victimes du Covid-19. L'internationale française veut soutenir les familles ayant des enfants mineurs, et qui ont perdu un de leur deux parents à cause de la pandémie. Concrètement, elle veut offrir une aide financière fixe de 2000 euros, ainsi qu'une aide variable de 1000 euros par enfant à charge pour subvenir à leurs besoins urgents.Pour cela, elle compte s'associer à la Fondation 101, qui finance des projets d'éducation des soignants, de recherche, et des actions d'accompagnement des patients et des familles. Dans un communiqué, elle explique espérer collecter un million d'euros en «» .Il ne reste plus qu'à la jouer collectif.