Sarabia à Paris, le tour de magie

Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain depuis la fin de saison, Pablo Sarabia est devenu officiellement mardi un joueur du club de la capitale française. Une belle affaire financière (18 millions d'euros sont déboursés) et sportive qui prouve que Paris sait rester magique.

✍️?? @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️Interview ? et photos ? à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 juillet 2019

Déclic par Mourinho et rodage à Getafe

« La grande force de Pablo, c’est sa polyvalence »

» Pour intégrer le gratin des meilleurs joueurs espagnols, Pablo Sarabia prend son temps avant d’arriver à la température idéale. Sur ses trois saisons sévillanes, la dernière apparaît comme celle de l’explosion aux yeux du monde : 23 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, le tout à 27 ans. En guise de récompense individuelle, Sarabia récolte même le statut de co-meilleur passeur de Liga 2018-2019 à égalité avec Leo Messi. Concernant les récompenses collectives en revanche, le palmarès du joueur est encore bien vide avec seulement deux victoires à l’Euro U19 (2011) et à l’Euro U21 (2013). Sans aucun titre majeur en club, l’heure était donc venue pour Sarabia de franchir un cap. Le voilà désormais lié au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons, le tout pour 18 millions d’euros.Si le talent balle au pied de Sarabia ne s’est jamais évaporé, c’est plutôt dans l’intensité physique et sa capacité à répéter les efforts que le joueur s’est mis à travailler très dur dès son arrivée à Séville. Formé au sein de la prestigieusedu Real Madrid à partir de 2003,vit un rêve éveillé pour un garçon né dans la capitale espagnole. Malgré tout, l’espoirva se rendre à l’évidence : à 19 ans, il est presque impossible d’obtenir du temps de jeu dans le plus prestigieux club au monde. Presque, puisque le bonhomme parvient tout de même à convaincre José Mourinho pour grappiller 18 minutes de jeu lors d’une rencontre de Ligue des champions au Santiago-Bernabéu contre l’AJ Auxerre (4-0). Ce seront les seules jouées en équipe première sous le maillot des. L’année suivante, Sarabia se décide à déménager dans Madrid : au revoir le Real, bonjour Getafe.Durant ses deux premières saisons, le milieu offensif peine à trouver ses marques dans un championnat espagnol où chaque match est une lutte pour les. Malgré tout, sa faculté d’adaptation porte ses fruits sur le long terme, et Sarabia devient l’une des valeurs sûres de l’équipe au bout du troisième exercice. Lors du mercato estival, Getafe recrute Abdoul Karim Yoda dans ses rangs. Un nouvel environnement pour le Français qui débarque du championnat roumain, mais qui se fait très vite pote avec Sarabia. «, confie le footballeur actuellement sans club.(aujourd’hui au FC Séville, N.D.L.R.)Ensemble, Sarabia et Yoda dynamitent les défenses adverses de chaque côté de l’attaque : l’Espagnol s’occupe du couloir gauche, et le natif d’Annemasse déferle sur le flanc droit. Néanmoins, tout n’est pas rose dans la banlieue madrilène, et les aléas de la saison amènent parfois à mettre les points sur les i. «, décrit Yoda.» À 21 ans, Sarabia souhaite avancer dans la jungle de la Liga espagnole, quitte à laisser son enfance de côté. «, explique Yoda.» Après une cinquième saison en Liga ponctuée par une relégation sportive, Sarabia quitte Madrid pour de bon.Au FC Séville, l’ailier de poche va connaître ses premières épopées européennes, ses premières finales perdues en Supercoupe d'Europe (face au Real Madrid en 2016), en Coupe d’Espagne (face au FC Barcelone en 2018) ou en Supercoupe d’Espagne (deux fois face au Barça, en 2016 et 2018). Mais à Paris, Sarabia arrive avec la ferme intention d’enfin gagner des titres pour, dans un futur proche, augmenter ses chances d’intégrer la. «, avoue Yoda.» Voilà un nouveau magicien pour régaler le Parc.