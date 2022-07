Sara Gama, l'alpha de la Squadra

Capitaine de la Juventus et de la Nazionale, Sara Gama est aussi le porte-voix du football féminin en Italie. En attendant d'entrer dans son quatrième Euro, la défenseuse aux 130 sélections, vice-présidente du syndicat des footballeurs italiens, a obtenu une victoire de taille avec le passage au professionnalisme du championnat national. Une joueuse qui compte suivre une formation de directeur sportif plus tard, et continuer de faire bouger les lignes.

France Italie Euro 2022 Diffusion sur

Égalité, je crie ton nom

Barbie, l'histoire et Le Monde

Le 4 juillet 2019, l'équipe d'Italie est reçue au palais du Quirinal par le président Sergio Mattarella. Une cérémonie pour saluer laqui, de retour en Coupe du monde vingt ans après, vient d’atteindre les quarts du Mondial français. Une cérémonie où Sara Gama crève l’écran. Invitée à s’exprimer au micro, la capitaineclôt son intervention en citant l’article 3 de la Constitution :Avant de poursuivre :Dans la bouche d’un footballeur, ce n'est pas banal, mais dans celle de Gama, on ne peut plus normal. Sur le front du développement du foot féminin, de l’autre côté des Alpes, la numéro 3 est en effet numéro 1.Depuis le 1juillet, les joueuses de Serie A ont officiellement acquis le statut professionnel, au terme d’années de lutte, leur donnant ainsi un certain nombre de garanties dont elles étaient privées en tant qu'amateurs. Le même jour, l’artiste Piji dévoilait, un titre hommage à l’intéressée., justifiait le chanteur, en soulignant son exemple en matièreAvec le professionnalisme, fini le plafond salarial de 30 000 euros par saison. Les joueuses auront même un salaire minimum équivalent à celui en vigueur en Serie C masculine., se félicitait Gama. Sacré motif de satisfaction pour la première femme à porter la casquette de vice-présidente de l'AIC, le syndicat des footballeurs italiens. Elle est aussi membre du conseil des joueurs de la FIFPRO et fait partie, depuis un an, de la Commission nationale des athlètes du comité olympique italien. Autant d’éléments qui ont alimenté le parallèle avec Giorgio Chiellini, autre fameux numéro 3 à avoir porté le brassard de la Juve et de la, en étant également impliqué (entre autres) au sein de l'AIC., expliquait-elle sur le site de la fédé.Si Sara Gama s’est engagée, c’est qu’elle a connu les années où le foot féminin était largement délaissé. La native de Trieste joue en Serie A dès 17 ans avec Tavagnacco, puis continue son évolution dans l'élite avec Chiasiellis et Brescia, mais rien à voir avec ce qu’elle va découvrir au Paris Saint-Germain en 2013., confiait-elle à The Athletic La situation s'est toutefois améliorée, et Gama, revenue à Brescia en 2015 puis passée à la Juve en 2017, a pu construire sa réputation ainsi que son palmarès à domicile - notamment sixet trois Coupes d'Italie., expliquait-elle.Totem de la Juve, Gama s’est surtout imposée comme un symbole en Italie. Le symbole, parfois attaqué, d’un pays qui a évolué. En 2019, la fédé partage un montage représentant toutes les joueuses sélectionnées pour le Mondial avec au premier plan Gama, née d'un père congolais et d'une mère italienne, seule joueuse de couleur parmi les 23. S’ensuit un flot de commentaires racistes :pour un tel,d'une Italienne pour un autre. Il en fallait plus pour ébranler une femme en mission, placée parmi les 100 plus influentes du pays paren 2019. Elle a d'ailleurs eu droit à une Barbie à son effigie dans le cadre d’une collection saluant les inspirations féminines pour les nouvelles générations. Preuve que son rayon d'action dépasse largement les frontières des terrains.Actrice de la conquête de l’Euro U19 en 2008, seule ligne au palmarès de l’Italie chez les féminines, Gama espère maintenant confirmer les promesses du dernier Mondial. Sur la pelouse, d’abord, pour gagner du terrain ailleurs, ensuite. Elargir la focale, justement, Gama sait très bien le faire. Diplômée en langues et littératures étrangères, elle passe une partie de son temps libre au musée ou à lire.Le Monde, confiait Sabrina Delannoy à Ouest-France . L’Italienne est aussi à fond dans les romans historiques. précisait-elle au magazine L Football , séduite par. Les temps ont changé, mais ces grandes actions, à son échelle, Sara Gama continue de les perpétuer.

Par Quentin Ballue