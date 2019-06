Santa Coloma et Camochu lancent la saison de C1

VLU

L'édition 2019-2020 de la Ligue des champions est d'ores et déjà lancée. Ce mardi s'est en effet déroulé le premier tour préliminaire de la C1 : ce sont Tre Penne et Santa Coloma qui ont ouvert le bal de la longue phase d'éliminatoires. Et le club andorran, pourtant visiteur, a terrassé son adversaire saint-marinais (0-1).Santa Coloma a triomphé grâce à la réalisation tardive de l'inévitable Javi Lopez Igelias, dit Camochu, à la 75minute. À la faveur d'une frappe de Pedro Santos, mal captée par le gardien Migani et relâchée dans ses pieds, l'attaquant espagnol ne s'est pas fait prier pour inscrire le premier but de la compétition. N'en déplaise à Ronaldo et Messi, Camochu s'impose comme le meilleur buteur de la compétition.Le début d'un long périple.