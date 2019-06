Santa Barbara

Auteure de plusieurs prestations de haute volée depuis le début de la Coupe du monde, Barbara Bonansea est l’une des figures de cette Nazionale féminine. Avec son doublé décisif face à l’Australie, « Barbie » a provoqué un tremblement de terre aux quatre coins de la Botte, dans un pays où le foot féminin se construit lentement. Rebelote face à la Chine ce mardi soir en huitièmes ?

Au cœur d’un Allianz Stadium plein à craquer, Barbara Bonansea a la larme à l’œil. Il faut dire que dans sa carrière, la longiligne ailière de la Juventus n’en a pas joué beaucoup, des rencontres devant près de 41 000 spectateurs. En ce 24 mars 2019, à l’occasion d’un Juventus-Fiorentina de gala, Bonansea accomplit un rêve : celui de jouer dans un stade quasi à guichets fermés, comme les hommes. Un de plus. «» , racontait-elle pourpeu de temps avant le début de la Coupe du monde. Et puis, face à l’Australie, dans un match où laétait menée et tout sauf favorite, « Barbie » , comme la surnomme sa mère, a pris son envol devant la terre entière., rembobine Giancarlo Padovan, son premier coach au Torino.. »Face aux, interdites d’évoluer en Serie A en raison du déficit de compétitivité du championnat aux yeux de la Fédération australienne, Barbara Bonansea a réussi l’impossible. Un doublé pour l'entrée en lice de sa sélection, avec un ultime but de la tête à la 95minute. 2-1, un scénario rêvé , le tout sous les yeux de Giorgio Bonansea, son père maçon de profession et un tout petit peu stressé. De l’avion, d’une part, ce qui l’a poussé à acheter un camping-car pour quand même rallier la France et suivre les exploits de sa fille. Puis de l’enjeu, ensuite, comme l’a affirmé son épouse au: «» La partie une fois terminée et les embrassades passées, le trophée de « Meilleure joueuse du match » peut enfin rejoindre le monstre de fer de la famille Bonansea.Une unité familiale autour de la réussite de leur joyau qui dure depuis les premières années. Padovan se souvient : «"famille".» Pour ne plus jamais s'arrêter. Six ans plus tard, Bonansea joue même déjà ses premières minutes en pro sous les couleurs du Torino, à l'âge de 15 ans. Un banal match de Coupe d’Italie face à Sanremo, qui a pourtant marqué son entraîneur de l’époque : «"Vieni, vieni, vieni" (Viens, viens, viens ! )."Mais lâche-moi ! Comment je fais pour jouer si tu me cries tout le temps dessus ?""Mais comment se permet-elle de me dire ça ? De s’adresser à moi de la sorte ?" » L'audace des plus grandes, certainement.Cette force de caractère, Barbara Bonansea la cultive au quotidien. Timide en apparence, la native de Pignerol est avant-tout un bourreau de travail : «, rappelle Padovan."Tu fais la Pasqui", "Fais tout comme Pasqui"."Mister, je peux faire la Pasqui ?". »Durant ses premières années à Turin, « Barbie » évolue dans l’axe quand son temps de jeu le lui permet, aidée d’un jeu de tête «» et d’une bonne finition. Puis, en 2012, la Piémontaise quitte le nid familial et s’envole à Brescia, qui est alors l’une des meilleures équipe du pays. Sous les ordres de Milena Bertolini, son actuelle sélectionneuse alors à la tête de la formation lombarde, Bonansea claque 22 buts en 30 rencontres dès sa première saison. À Brescia, la gamine remportera même ses premiers trophées et notamment deuxen 2014 et 2016. Même si tout n’est pas rose sur le plan personnel, loin de là : «» , note Giancarlo Padovan. Comme c'est étonnant.En 2017, après un Euro réussi à titre personnel où elle se permet le luxe de refuser une approche de l'OL, Barbara Bonansea rallie donc un jeune et ambitieux club à trente kilomètres de chez elle : la Juventus. Là-bas, Bonansea bosse dur. «Ce mardi soir, face à la Chine, Barbara Bonansea devrait honorer sa 61sélection et, forcément, une bonne partie des regards vont s’arrêter sur elle. Pas seulement ceux des spectateurs de la Mosson, ou même ceux de sa famille qui sera forcément aux premières loges. «, appuie Giancarlo Padovan."Quelle joueuse tu es devenue".» Alors, comme si de rien n'était, et quoi qu’il advienne, Barbie continuera à bosser comme jamais.