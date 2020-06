Sans forcer, Chelsea éjecte Leicester

Leicester (4-5-1) : Schmeichel - Justin, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi, Praet (Choudhury, 57e), Tielemans, Pérez (Albrighton, 47e), Barnes (Gray, 76e) - Vardy. Entraîneur : Brendan Rogers.



Chelsea (4-3-3) : Caballero - James (Azpilicueta, 46e), Rüdiger, Zouma, Emerson - Kanté, Gilmour (Barkley, 46e), Mount (Kovačić, 46e) - Willian (Pedro, 78e), Pulisic (Loftus-Cheek, 72e), Abraham. Entraîneur : Frank Lampard.

QC

Dessûrs de leurs forces.Sur la pelouse de Leicester, Frank Lampard a fait simple : une première mi-temps avec les minots pour faire tourner, une seconde avec les tauliers pour régler la rencontre. Serein, quoi. Trois jours après avoir offert le titre auxen punissant Manchester City, Chelsea démarre pourtant son quart de FA Cup en traînant la patte malgré un effectif partiellement remanié. Avec un milieu transparent, Rüdiger et Zouma abusent de relances longues à destination d'un Abraham esseulé, et seul Pulisic semble en mesure d'offrir un peu de variété avec une frappe lourde claquée par Schmeichel (30). Trop frileux ou imprécis, lesn'en profitent pas.Dès le début du second acte, Lampard envoie Azpilicueta, Kovačić et Barkley dans le bain. Immédiatement, la rencontre tourne. Un hors-jeu empêche Abraham d'ouvrir le score (55), puis Barkley coupe parfaitement un centre de Willian au premier poteau pour tromper Schmeichel (63). Sans solution, Leicester doit attendre l'entrée de Gray et les dix dernières minutes pour faire mine de pousser. Sur un centre d'Albrighton, Caballero part aux fraises, et il faut un Azpilicueta solide pour sortir la tête de Söyüncü (85). Bien trop insuffisant, pour faire trembler cesMaigre effort, qui ne méritait pas mieux qu'une élimination.