Sans-faute pour Paris, large succès pour Nîmes

Paris qui gagne une troisième fois en autant de journées, Duckens Nazon qui s'offre un triplé, Nîmes qui s'éclate, Grenoble et Amiens qui n'avancent pas, Auxerre et Ajaccio qui se tiennent tête, Toulouse qui continue son bonhomme de chemin, Dijon qui cherche encore un premier succès, Niort qui dégoûte Dunkerque dans le tems additionnel... Beaucoup de choses se sont passées en Ligue 2, ce samedi !

Par Analie Simon et Florian Manceau

Après trois journées, le TFC de Philippe Montanier continue d'avancer doucement... mais sûrement. Pour leur deuxième match consécutif à l'extérieur, les Toulousains ont souffert pour empocher les trois points et s'en sont remis une nouvelle fois au duo Dejaegere-Van den Boomen pour se sortir d'une situation bien délicate. Le capitaine du Tef a ouvert le score d'une volée bien sentie dès l'entame, devant un parcage visiteur en folie. Sauvés plusieurs fois par Dupé, les Toulousains ont su parfaitement gérer cette maigre avance pour repartir en Haute-Garonne sur la deuxième marche du podium.Quatre minutes. Tel est le temps qu’à tenu Le Havre après son égalisation en seconde période, les Parisiens réagissant directement pour s’assurer un succès important. Déjà, au coup d'envoi, le HAC ne résiste que 23 minutes avant de concéder l’ouverture du score de Gakpa. Passeur décisif, Laura se charge ensuite de marquer le pion le plus important de la soirée en bouffant Sanganté et en plaçant de force la quille entre les jambes de Fofana. Le caviar de Thiaré pour le poteau rentrant de Cornette ou la présence du poteau empêchant Lopez de marquer, eux, n’auront malheureusement servi à rien face au sans-faute du leader… Et pas la peine de parler du carton rouge de Meraş.Deux tirs cadrés à un quart d’heure du terme, quasiment 70 % de possession de balle en faveur d’Auxerre face à un Ajaccio solide, des passes presque toute réussies du côté de l’AJA mais qui ne permettent pas de se procurer beaucoup de situations dangereuses… Il ne fallait pas trop en demander sur cette partie terminée sans tremblement de filet, pour la plus grande satisfaction des Corses. Septième rang pour eux, tandis que les hommes de Furlan sont toujours posés près du podium. Et aucune défaite en trois journées pour les deux clubs, aussi.Il est la recrue phare des Crocodiles, et il ne déçoit pas. Ce samedi, Ómarsson a en effet offert la victoire à Nîmes en plaçant une tête décisive sur corner. La seule réalisation de la confrontation ? Non : Benrahou et Ómarsson, encore lui, se sont chargés d’ajouter deux autres caramels (dont un très sucré, de la part de l’ancien Bordelais). La bagarre déséquilibrée aurait même pu en voir davantage, puisque VA a touché le poteau avant la pause avant que Valério ne fasse trembler la barre transversale d’Allagbé dans le second acte. Voilà les visiteurs quatrièmes, et les locaux en quatorzième position. Trajectoires contraires.Nom : Nazon. Prénoms : Duckens Moïse. Mission : dégoûter Amiens (zéro unité en trois sorties) et faire gagner Quevilly-Rouen, quitte à réaliser des miracles. Chose que ne voit pas venir Amiens, Akolo ouvrant le score dès la dixième minute suite au bon boulot d’Alphonse. Mais après le quart d’heure de jeu, le héros du match s’active : égalisation à la 19, doublé à la 39grâce à un petit piqué sur Gurtner et carrément triplé à la 61… alors même que sa formation est passée à dix, Diaby étant expulsé au retour des vestiaires en raison d’un tacle musclé sur Diakhaby. Trois buts = trois points.À la recherche de sa première victoire de la saison, Dijon a une nouvelle fois calé face à une valeureuse équipe de Rodez. Porté par un Mpasi en feu, auteur d'une parade monstrueuse devant Soumaré, le RAF craque finalement avant l'heure de jeu sur un festival de Scheidler dans la surface et buteur d'un subtil lob. Loin d'être abattus, les Ruthénois poussent fort pour revenir dans la partie et réussissent finalement à arracher un point au mental au bout du bout du temps additionnel grâce à Ouammou.Dans ce choc de bas de tableau entre deux équipes qui n'ont toujours pas gagné un match, Niort a mis un coup de savate derrière la tête des Dunkerquois à Marcel Tribut. Mis sur orbite par Pierre, Dunkerque n'a pas su garder bien longtemps son avance en encaissant un pion de Cassubie trois minutes après l'ouverture du score. Malgré une grosse pression des Nordistes dans les dix dernières minutes, les Chamois ont serré les fesses avant de surprendre les Dunkerquois sur le gong avec une réalisation de Mendes. Les supporters chamois peuvent enfin respirer.Le calvaire de Grenoble se poursuit. Avec zéro point au coup d'envoi, les Grenoblois n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 face à Guingamp. Seul joueur du GF38 au niveau, Anani a donné quelques sueurs froides à la défense guingampaise... sans être beaucoup soutenu par ses copains. Petit motif de satisfaction : Grenoble a su garder sa cage inviolée, mais ne ramène qu'un point à la maison. Il est loin, le temps des play-offs...