Sans envie, le Real tombe de haut à Valence

Totalement léthargique, le Real a concédé une défaite logique à Valence (1-2), mercredi soir en Liga. Les Chés reviennent à un point de la quatrième place de Getafe, alors que les hommes de Zinédine Zidane restent troisièmes à cinq longueurs de l'Atlético.

Le 4-4-2 fait des heureux

La Mestalla est dite

Valence (4-4-2) : Neto - Wass, Garay, Diakhaby, Gayà - Soler (79e, Torres), Parejo, Kondogbia, Guedes (72e, Cheryshev) - Rodrigo, Gameiro. Entraîneur : Marcelino Garcia.



Real Madrid (4-3-3) : Navas - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos (64e, Isco) - Vázquez (78e, Mariano), Benzema, Asensio (64e, Bale). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Quel coup d'arrêt ! Le Real n'avait connu que la victoire en championnat depuis l'arrivée de Zinédine Zidane ? Il va lui falloir apprendre à digérer la défaite. Et celle de ce mercredi contre Valence est aussi logique que cuisante, alors que les hommes de Marcelino auront eux mis tous les ingrédients qu'il fallait pour revenir à un point de la quatrième place. Dès l'entame, le traditionnel 4-4-2 du coach valencien fonctionne à merveille pour quadriller le pré, d'autant que Mouctar Diakhaby est là pour veiller au grain derrière en cas d'alerte. Petit à petit, Valence prend confiance. Le Real est inefficace : pourquoi ne pas en profiter ? Suite à une perte de balle de Benzema, la supersonique rampe de lancement Guedes -Gameiro se met en action pour servir Rodrigo , seul dans la surface. Mais l'international espagnol choisit l'inexplicable : une talonnade en retrait que Marcelo est tout content de récupérer (17). Pas de quoi décourager Gayà, qui met le souk dans la défense du Real mais bute sur Ramos. Le corner qui suit donne lieu à un amour de relais entre Guedes , à la retombée du ballon, et Soler, qui lui remet pour zapper l'essaim: la frappe au premier poteau du Portugais fait mouche (35).Le Real se met à reculer et laisser la possession à Valence, qui ne voit pas l'intérêt de s'arrêter en si bon chemin. Une bonne nouvelle pour les spectateurs de Mestalla, qui auront vu plus de spectacle lors des dix dernières minutes de la première période que pendant les trente premières. La tête de Gameiro au second poteau manque de surprendre Navas et le gros cachou de Kondogbia, lancé comme un bourdon, vient foutre un bon courant d'air à la barre transversale (38).Un autre courant d'air, les joueurs du Real ont dû le sentir passer à la pause, en provenance de Zinédine Zidane . Mais l'ont-ils vraiment compris ? Modrić et Kroos continuent de ronronner à la passe, Vá zquez et Asensio ne bougent pas une oreille et Benzema continue de dézoner à outrance. Sans mouvement, sans idées et sans envie, le Real ne propose rien qui vaille le détour. Tout le contraire de ce Valence revigoré depuis des mois, qui a enfin trouvé des repères collectifs et un nécessaire équilibre à son très offensif 4-4-2. Un Diakhbay impérial derrière, un Parejo maestro dans l'entrejeu et surtout une prise de risque énorme à la relance qui aurait tellement mérité d'être payante sans l'individualisme de Soler (53) et la madjer inutile de Gameiro (74).Côté, seul Marcelo tente de sonner la charge en jouant quasiment comme un n°10. Dommage que les frappes lointaines (quatre au total) du latéral gauche ne soient pas sa spécialité. Les entrées en jeu de Bale, Isco et Mariano ne secouent pas un Real totalement à côté de ses pompes, qui assistera en spectateur au but du break de Garay sur corner (83). La réduction du score tardive de Benzema (90+4), là aussi sur corner, ne changera rien : ce Real était beaucoup trop apathique pour espérer quoi que ce soit à Mestalla.