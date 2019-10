Sans club, Gourcuff fait du tennis en compète dans le Morbihan

1

Faut bien s'entretenir.Sans club depuis plus de dix mois et son départ du Dijon FCO , Yoann Gourcuff n'a pas - encore - annoncé officiellement sa retraite du football. Mais il n'a pas non plus l'air incroyablement pressé d'y retourner. Ouest-France dévoile ainsi que l'ancien meneur de jeudes Girondins de Bordeaux occupe ses journées en jouant au tennis en compétitions sous les couleurs du Tennis Club Larmor-Plage, en D2 départementale de Bretagne. «» , précise le quotidien régional.Et apparemment, il a gardé de beaux restes : ses deux premiers matchs se sont soldés par deux victoires cinglantes, 6-0, 6-0. L'une de ses victimes, un certain Joël Guéroue, 61 ans, raconte à: «» Aucun doute : on parle bien de Yoann Gourcuff.