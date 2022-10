Sans briller, la Juventus s'adjuge le Derby della Mole

Milinković-Savić - Djidji (Zima, 79e), Schuurs, Rodríguez - Aina (Singo, 79e), Linetty (Karamoh, 79e), Lukić, Lazaro - Vlašić, Radonjić (Pellegri, 70e), Miranchuk. Entraîneur : Ivan Jurić.



Szczęsny - Danilo, Bremer (Bonucci, 52e), Alex Sandro - Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostić - Kean (Milik, 73e), Vlahović (Paredes, 90e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

La sieste du samedi soir.Alors qu'elle traverse une période difficile, la Juventus a remporté leface au Torino ce samedi au Stadio Olimpico Grande Torino (0-1). La première période est à l'image de la saison de la Vieille Dame. Leexerce un bon travail de harcèlement dans l'entrejeu et empêche les milieuxd'exister durant le premier acte. Nemanja Radonjić est même plutôt bon dans son couloir gauche et fait mal à Juan Cuadrado. Mais lesse créent la meilleure situation avec Dušan Vlahović, bien servi par Moise Kean, qui bute sur Vanja Milinković-Savić. Dans la foulée, le portier serbe repousse une lointaine frappe de Manuel Locatelli, puis une demi-volée d'Adrien Rabiot (35).Au retour des vestiaires, les hommes d'Allegri se font plus dangereux. Filip Kostić déborde côté gauche et centre, mais Vlahović manque sa reprise. Le ballon revient vers Locatelli, qui tente une demi-volée fouettée en première intention depuis l'entrée de la surface, mais Milinković-Savić détourne en corner (50). Finalement, c'est bien le buteur serbe de la Juventus qui sauve la Vieille Dame. Alors qu'il venait d'obtenir le corner, Vlahović surgit au second poteau après une tête de Danilo pour tacler le ballon dans les filets et ouvrir le score. Suffisant pour prendre trois points précieux.Turin n'est pas la capitale du foot en ce moment.