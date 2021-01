Sanction confirmée pour Messi après son hommage à Maradona

AD

Un hommage et des dommages.Lors de la victoire du Barça contre Osasuna fin novembre (4-0), Lionel Messi avait célébré son but en retirant son maillot, pour laisser place à celui des Newell's Old Boys de Diego Maradona, décédé quelques jours plus tôt. L’Argentin avait alors écopé d’un carton jaune, puis d'une amende personnel de 600 euros et une autre de 180 euros pour son club. Le Barça avait fait appel de l'ensemble des sanctions mais la Fédération espagnole a décidé de le rejeter.» , a indiqué la RFEF.Malgré cette décision, lespeuvent toujours introduire un nouveau recours auprès du Tribunal administratif du sport, dans un délai de quinze jours.Trop old school, cette RFEF.