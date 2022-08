Samuel Umtiti prêté à Lecce

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’avenir nous dira si Lecce s’est trompé.Le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Lecce, promu en Serie A, pour le prêt de Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018, un temps pisté par Rennes , va finalement découvrir l'Italie la saison prochaine. Son salaire devrait être intégralement pris en charge par le Barça (environ 20 millions d’euros nets par an), tandis que le club champion de Serie B devrait verser des bonus en matchs joués au club espagnol, selon Sky Sports Le défenseur formé à l’OL tentera ainsi de relancer une carrière à l'arrêt depuis le Mondial et une sérieuse blessure au genou, qui l'aura empêché de disputer plus de vingt matchs par an sur les quatre dernières saisons. À Lecce, il devrait retrouver du temps de jeu, essentiel pour se remettre d'aplomb. Et pourquoi pas viser le Qatar ?Oui, on s’enflamme un peu, mais on aurait bien besoin de son parfum de la victoire cet hiver.