Samuel Umtiti poussé vers la sortie ?

Casse la démarche et puis s’en va.Samuel Umtiti semble plus que jamais assis sur un siège éjectable. D’après, le Barça doit urgemment renflouer les caisses et malgré ses neuf blessures contractées depuis son arrivée en Catalogne, la valeur marchande de Big Sam reste aux alentours des 30 millions d'euros. En Une, le quotidien sportif indique que Naples, la Lazio, la Roma et Torino se seraient déjà positionnés pour s'attacher les services du défenseur central tricolore. Un prêt n'est pas non plus à exclure côtéL'année 2020 de l'ex-Lyonnais est vraisemblablement encore plus nulle que la nôtre, puisque l'intéressé continue d'enchaîner les pépins physiques. Résultat : 90 jours d'indisponibilité depuis le mois d'août dernier et une place de titulaire chipée par son compatriote Clément Lenglet.La Coupe du monde 2018 a coûté cher à SAMU Mtiti, très cher.