Piette : « Le coach nous a dit qu'on avait de grosses couilles »

Qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 1986, le Canada a regardé la Belgique dans les yeux tout au long de la soirée, à Doha, mais s'est finalement fait cruellement planter par un but de Michy Batshuayi en fin de première période (1-0). L'ancien joueur du FC Metz, Samuel Piette, 66 sélections avec les Canucks, revient sur ce bizutage.

MB, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je pense qu'on a fait un match colossal, mais c'est le football de haut niveau. La Belgique nous a puni sur l'une de ses seules occasions. On savait qu'on serait capable de se créer des occasions et je trouve que malgré le scénario, l'équipe a bien réagi en deuxième période. La Belgique a évidemment des qualités et on se doutait qu'une demi-chance pourrait suffire à faire la différence. C'est malheureux parce que dans le contenu, on a proposé un beau visage. On méritait mieux que zéro point.Qu'il était fier de nous, qu'on avait de grosses couilles. Tu ne joues pas la Belgique tous les jours et la jouer comme ça, c'est une preuve de caractère. Avec une victoire, on aurait envoyé un encore plus gros message, mais je pense que n'importe quelle personne qui connaît le foot dira que le Canada a été très très puissant ce soir et qu'il pourra peut-être créer des surprises lors des prochains matchs.C'est sûr qu'il a un impact énorme sur l'équipe, les joueurs, le staff. Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'équipe nationale en 2018, il a réussi à changer les mentalités. Il faut y croire, aller de l’avant, être une équipe agressive, qui n’attend pas que les choses lui tombent dans les mains, mais qui va les chercher. Autant les joueurs que le staff, je pense qu'on est prêt à mourir pour lui, pour ses idées, et ce soir en a été la preuve : on a joué avec notre identité contre la deuxième nation au classement FIFA. Je trouve qu'on a été plus qu'au niveau et qu'on a prouvé qu'on méritait notre place au Mondial. À nous de répéter maintenant ce type de performance face au Maroc et à la Croatie.