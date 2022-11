Samuel Eto'o voit un Cameroun-Maroc en finale du Mondial

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le karma, sûrement un concept auquel Samuel Eto'o ne croit pas du tout. Dans un communiqué, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a donné ses pronostics pour la Coupe du monde 2022. Les pieds bien ancrés sur terre, l'ancien buteur du Barça n'a pas hésité à déclarer que le Cameroun sera champion du monde au terme d’une finale remportée contre... le Maroc. Et histoire de pousser le bouchon jusqu'au bout, Eto'o a aussi ajouté qu'il voyait même les cinq pays africains qualifiés pour le Mondial (Maroc, Cameroun, Sénégal, Ghana et Tunisie) sortir des poules et disputer les huitièmes de finale. Le Brésil, la Serbie et la Suisse, les trois adversaires que les Lions indomptables camerounais - qui n'ont pas gagné un match de Coupe du monde en 20 ans - devront réussir à dresser pour espérer déjà se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite ils pourront penser à accéder à la finale. Pour rappel, la meilleure performance d’une équipe africaine en Coupe du monde reste un quart de finale, réussie par le Sénégal (2002), le Ghana (2010) et... le Cameroun (1990). On ne pourra pas lui reprocher de ne pas prêcher pour sa paroisse.