Eto'o, le fils d'Espagne

Avant de sillonner les quatre coins du globe en tant que star interplanétaire du football, Samuel Eto’o, qui a annoncé sa retraite ce week-end, s’est fait une réputation au sein de la Liga espagnole. Une évolution réalisée en trois temps entre Madrid, Majorque puis Barcelone, où le Camerounais s’est mis l’Europe dans la poche tel un phénomène.

L’imbroglio Kalou et l’aile de Mijatović au Real

Eto’o : « Majorque est toujours mon club de cœur »

2006, le discours du Lion

Le meilleur ennemi de Guardiola

Par Antoine Donnarieix

L’envie est-elle vraiment un pêché capital ? Au regard de la carrière de footballeur menée par Samuel Eto’o, il y a matière à s’interroger. Depuis la ville portuaire de Douala, la légende camerounaise s’est mise à avancer sans prendre l’habitude de se retourner. Dès 13 ans, le prodige de l’UCB Douala ne perd pas de temps : son souhait est d’atterrir en Europe le plus tôt possible, quitte à serrer les dents. «, relate Eto’o dans une interview pour France 24 en 2014.» Après des mois dans la clandestinité, les essais en France sont formels : aucun club ne souhaite engager Samuel Eto’o Fils. Le retour au pays sous la pression des parents devient obligatoire, mais l’envie est toujours là. Tant mieux : l’Espagne va lui tendre la main.Grâce au destin, Eto’o va mieux peaufiner son deuxième séjour européen. Depuis Madrid, des émissaires du Real prévoient de se déplacer en Côte d’Ivoire pour évaluer un espoir prometteur de l’ASEC Abidjan : Bonaventure Kalou. À la suite d'une erreur de réservation sur la destination du vol, les voilà à... Douala. Dans leur malheur, les recruteurs madrilènes vont tout de même poser leurs yeux au centre de formation Kadji Sport pour une poignée de rencontres. C’est à ce moment précis que le talent d’Eto’o va les inciter à lui proposer un contrat au sein de la Maison-Blanche. «, confessait Eto’o à beIN Sport en mars 2014.D’abord membre de la réserve du Real, Eto’o ne bénéficie d’aucun temps de jeu au milieu de Raúl González Blanco, Davor Šuker et Predrag Mijatović, mais parvient à tisser des amitiés dans le vestiaire, notamment avec l’avant-centre yougoslave. «» Sur le plan sportif, l’attaquant n’apparaîtra que sept fois sous le maillot, avec un tout petit match en tant que titulaire à 18 ans. Logique ? Pas pour l’intéressé qui, pour acquérir le respect, accepte trois prêts successifs à Leganés, l’Espanyol Barcelone et surtout le Real Majorque, où sa griffe s’apprête à laisser des traces.En 154 matchs avec le maillot majorquin sur les épaules, Eto’o va inscrire soixante-six buts, dont quatre en treize rencontres lors de son prêt qu’il passe aux Baléares. Confiant dans le potentiel de son buteur, Luis Aragonés incite ses dirigeants à conclure un transfert définitif avec le Real Madrid qui conserve 50% des droits sur le joueur. Pour la première fois depuis son arrivée en Europe, Eto’o obtient la confiance de son employeur. «, dévoile Eto’o.Pour Eto’o, les duels face au Real Madrid prennent un intérêt particulier : il faut prouver à son ex que le vendre était une mauvaise idée. En janvier 2003, Majorque écrase le Real 4-0 à San Moix, Eto’o plante un doublé. En mai de la même année, Majorque rouste le Real 5-1 dans son antre du Santiago-Bernabéu, Eto’o s’offre un but et une passe décisive. Lors de la saison 2003-2004, Aragonés obtient le meilleur rendement de sa perle africaine avec 22 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. Une machine est née, et le technicien espagnol veut lui offrir le meilleur avenir possible. «(directeur sportif du FC Barcelone, N.D.L.R)"Txiki, tu veux gagner des titres ? J’ai un jeune enfant ici, tu dois le prendre." »Aussi fou que cela puisse paraître, la signature d’Eto’o au FC Barcelone à l’été 2004 aurait pourtant bien pu ne jamais voir le jour sans le consentement du Real Madrid, l’éternel rival. Désireux de poursuivre sa carrière à Barcelone, Eto’o avait pu compter dans cette affaire sur un soutien de poids côté madrilène : Mijatović, ami de longue date devenu proche de la direction sportive des. Grâce au Monténégrin, l'affaire est conclue. Au sein du Barça de Frank Rijkaard où débarquent Deco, Giuly et Edmilson pour épauler le génie Ronaldinho, Eto’o régale avec 29 buts en 45 matchs pour sa première saison catalane, doublé d’un titre de champion d’Espagne à la clé. Aragonés avait dit vrai : Eto’o possède la graine du champion, comme en témoigne son rôle dans la finale de C1 contre Arsenal la saison suivante.» Résultat ? Aidé par Henrik Larsson, le Pichichi de la Liga 2005-2006 débloque le match d’un but égalisateur et lance le Barça vers le deuxième sacre en C1 de son histoire, après quatorze années d’attente. Pour Eto’o, le succès devient avant tout une affaire de culot.Si le Fils place lessur le toit de l’Europe, la suite du mandat de Rijkaard va connaître une fin moins glorieuse : la gestion des ego engendre le début d’une rixe médiatique entre Ronaldinho et Eto’o, destinée à obstruer les plans du Barça des 4 Fantastiques sur le long terme. Dès lors, l’arrivée sur le banc de Pep Guardiola à l’aube de la saison 2008-2009 met les choses au clair : Ronnie, Deco et Eto’o doivent quitter le Barça. «, évoque l’intéressé.» Boum.En guise de réponse, Guardiola prend un malin plaisir à titiller son joueur. «, confie Eto’o."Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y !""Celui qui va te faire gagner, c’est Eto’o. Et à ce moment-là, tu viendras me demander pardon."» Sur ce fond d’ambiance hostile, les deux hommes parviennent à cohabiter pour faire triompher le Barça grâce à un fabuleux triplé C1-Liga-Coupe du Roi en 2009. Douze années sont passées depuis son arrivée en Espagne, et la faim du monstre Eto’o ne semble pas rassasiée. «» Le meilleur avant-centre de l’histoire du Barça ? Sans aucun doute.